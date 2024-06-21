В Москве начался всероссийский форум «Новейшая история без мифов»

По итогам форума будет сформирован единый план проведения мероприятий по сохранению исторической правды, борьбе с фейкоизацией сознания и просвещению общественности.

Приветствие президента Владимира Путина участникам форума озвучил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Путин передал слова поддержки, выразил уверенность в особой роли движения «Бессмертный полк России» в сохранении исторической памяти.

«За минувшие годы ваше масштабное, поистине всенародное движение объединило миллионы людей – и в нашей стране, и далеко за ее пределами, завоевало высокий общественный авторитет и признание. Вы искренне стремитесь внести свой вклад в сохранение правды о Великой Отечественной войне и ее героях, воспитывать в подрастающем поколении бережное, уважительное отношение к ратным страницам нашей истории, бессмертным подвигам и трудовым свершениям отцов, дедов и прадедов», – заявил президент.

«Отмечу, ваша деятельность особенно востребована сегодня, когда мы видим, к каким трагическим последствиям приводят попытки оправдать нацистских преступников и их пособников, пересмотреть вклад нашего государства в Великую Победу. Благодарю вас за неравнодушие, активную гражданскую и патриотическую позицию. И конечно, за всемерную поддержку участников специальной военной операции. Желаем вам успехов и всего самого доброго», – следует из обращения Путина.

Новиков наградил благодарственными письмами президента Российской Федерации руководителя исполкома «Бессмертного полка России» Наталью Шадрину, благодарность также вручена ведущему специалисту отдела по работе с обращениями граждан «Бессмертного полка» Жанне Жмур, активисту «Бессмертного полка» Ольге Байбуловой, руководителю штаба «Бессмертного полка» в Ленинобласти Никите Маненку.

Также за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу еще нескольким участникам движения вручены благодарственные письма президента России, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, благодарственные письма начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова.

С приветственной вступительной речью к участникам форума выступили сопредседатели Центрального штаба движения.

«Трудно переоценить ту работу, которую ведет «Бессмертный полк России». Каждый участник движения – это борец не только за память, но и в информационной войне, сейчас особенно активно развязанной против нашей страны, поэтому каждого бойца будем вооружать новыми знаниями. Также у нас проходит очередной съезд организации, будет много новых участников Движения, небольшая перезагрузка наших руководящих органов. «Бессмертный полк России» – это живая общественная организация и мы рады новым людям, готовы двигаться с новым опытом после нашего съезда!» – отметила сопредседатель движения, депутат Госудумы Елена Цунаева.

По словам сопредседателя движения, председателя координационного совета ассоциации ветеранов спецоперации Сергея Макарова, главное – передать знания, историю подвига подрастающему поколению.

Секция о современном мифотворчестве открылась выступлением исполнительного секретаря ассоциации историков союзного государства Дмитрия Суржика, который говорил о важности народного самосознания. Эксперт развенчал один из наиболее распространенных мифов: «Советский Союз победил благодаря ленд-лизу».

В первый день форума участники собрались за круглым столом и приступили к обсуждению разработок и проектов к 80-летию Дня Победы, что стало началом подготовки на общероссийском уровне к масштабным празднованиям этой сакральной даты.

Второй день форума открылся в Музее Победы выступлением Вардана Багдасаряна – советского и российского историка и политолога. Профессор вскрыл правду о распространяемом в западном мире мифе: якобы решающей роли США в победе над милитаристической Японией.

В рамках форума приглашенный эксперт Павел Одиноков презентовал киноальманах, состоящий из 12 личных историй бойцов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий. В киноленте автор показывает гражданскую жизнь участников специальной военной операции, их повседневный быт. В альманахе поднимаются вопросы адаптации и интеграции бойцов, вернувшихся с СВО, в том числе их семей.

На форуме прошла премьера документального фильма «Вторая мировая: Ложь западных стран» режиссера Татьяны Борщ, снятого при участии российских и зарубежных историков. Лента повествует о наиболее распространенных мифах западной пропаганды и способах их контраргументации. Этот новый проект «Бессмертного полка России» посвящен развенчанию мифов об истории Великой Отечественной войны в западных СМИ, которые стремятся нивелировать решающую роль СССР в разгроме нацизма и лживо заявляют о равной ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии в развязывании Второй мировой войны. Кроме того, фильм рассказывает о предпосылках проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, формирует у зрителя понимание преемственности поколений.

Впоследствии кинопоказы пройдут в каждом из федеральных округов Российской Федерации.

21 июня участники форума продолжат путь и отправятся в город Ржев Тверской области, где состоится лекция телеведущего «Первого канала» Александра Смола. Он расскажет о борьбе с фейками в современном цифровом пространстве и о лжи в отношении специальной военной операции. Также перед участниками выступит Дмитрий Афанасьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции, с темой «Герои новейшей истории».

Форум завершится 21 июня большим ежегодным концертом-реквиемом во Ржеве, в канун Дня памяти и скорби, у Ржевского мемориала Советскому Солдату. В финале концертной программы зрителей ждет яркое лазерное шоу, в котором оживут драматические события военных лет, и символическое зажжение лампад в память о подвиге тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом.

В конце второго дня форума участники сформулировали важный тезис: память о Великой Отечественной войне – это не дело нескольких дней в году, в том или ином виде «Бессмертный полк России» остается в строю на протяжении всего года, а одноименная акция переросла в большое всероссийское движение.