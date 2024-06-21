США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием

Politico: США разрешили Украине нанести удар внутри России «где угодно»

Tекст: Вера Басилая

Украина как минимум один раз использовала американское оружие для нанесения удара по Белгороду, но киевские и европейские чиновники потребовали от Вашингтона разрешить ВСУ бить по любой точке России, пишет Politico.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил PBS, что договор об ударах американским оружием по России распространяется на «любое место, где российские войска пересекают границу с Украиной». По его словам, «дело не в географии», а в том, чтобы «позволить Киеву нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по Украине из-за границы».

По словам двух чиновников США, разрешение ВСУ наносить удары внутри России в ответ на ответный огонь из любой точки через границу не является сдвигом в политике с момента принятия так называемого харьковского решения, когда Вашингтон ограничил удары только Харьковской областью из-за наступления на этом направлении российских сил.

Между тем формулировки Салливана заметно отличаются от заявлений о «недопущении дальних ударов внутри России», отмечает издание.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ не могут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.