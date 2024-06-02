США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет

Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.