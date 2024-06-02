Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.0 комментариев
США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет
США на предстоящей неделе проведут два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщили на базе американских космических сил Ванденберг.
Пуски неснаряженных ракет запланированы на 4 и 6 июня, сообщает РИА «Новости».
Цель испытаний – «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных сред ядерного сдерживания».