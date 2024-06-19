Хуснуллин назвал число построенных в новых регионах учреждений образования

Хуснуллин: В новых регионах построено и отремонтировано почти 1,3 тыс. учреждений образования

«Одна из важнейших задач строителей при обновлении объектов образования в новых регионах – обеспечить детям и молодежи достойные условия для получения знаний и развития своих талантов. Для этого мы не только проводим работы в тех зданиях, которые требуют ремонта, но и развиваем инфраструктуру на прилегающих к ним территориях», – отметил вице-премьер, его слова приводятся на сайте правительства

Хуснуллин рассказал, что в данный момент продолжается восстановление еще трех корпусов Мариупольского госуниверситета. Там уже завершили работы по устранению конструктивных повреждений. Всего предстоит отремонтировать около 4 тыс. кв. м, рассчитанных на обучение двух тысяч студентов. Также принято решение обустроить рядом с этими корпусами спортивную площадку с беговыми дорожками, современным оборудованием и зонами для занятий воркаутом, игры в баскетбол и футбол.

Большой объем ремонтно-восстановительных работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводится при координации Минстроя России силами регионов-шефов.

«В Мариуполе специалисты из Тульской области завершили восстановление комплекса зданий профессионального лицея, в число которых входят учебный корпус и спортзал, девять мастерских и боксы для грузовых автомобилей, а также общежитие для более 300 студентов. Туляки восстановили несущие конструкции и перекрытия, отремонтировали кровлю, заменили инженерные системы, установили новые окна и двери, провели отделку внутренних помещений, оборудовали мастерские, спортивный и актовый залы. Кроме того, здесь появилась универсальная спортивная площадка с трибунами, уличными тренажерами и местами для отдыха», – уточнил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Валерий Леонов.

Хуснуллин добавил, что активные ремонтные работы ведут под контролем специалистов «Единого заказчика» и в корпусе Херсонского технического университета в Геническе. Он является ведущим техническим вузом региона.

«В главном корпусе общей площадью свыше 1,2 тыс. кв. м строители обновляют кровлю и остекление, ремонтируют фасад, меняют инженерные системы. Кроме того, уже приступили к отделке внутренних помещений», – прокомментировал генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.