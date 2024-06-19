Опубликованы данные о росте российской интернет-экономики

Опубликован отчет о состоянии и динамике развития цифровых отраслей экономики России

В рамках исследования аналитики также напоминают, что за пятилетний период были достигнуты значительные результаты. Так, объем интернет-экономики в России увеличился более чем в 3,5 раза – с 4,7 трлн в 2019 году до 17,1 трлн в 2023. В этом году, согласно прогнозам РАЭК, интернет-экономика вырастет еще на 40%, до 23,8 трлн рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Взаимодействие государства, бизнеса и общества характеризуется активным развитием электронных услуг и технологий. В 2023 году 100% массовых социально значимых услуг были переведены в электронный вид и более 340 млн услуг было оказано. Ежедневная аудитория Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) превышает 11 млн человек, а количество доступных онлайн государственных услуг составляет 2437.

Объем инвестиций в отечественные ИТ-решения составил 586,9 млрд рублей, а к концу 2023 года насчитывалось более 19 тыс. аккредитованных ИТ-компаний. Аудитория интернета в России составляет 103 млн человек, а среднее время, проводимое в интернете ежедневно, составляет 4 часа 43 минуты.

Россия также продолжает входить в топ стран с самой низкой стоимостью интернета (как проводного, так и мобильного), но данные Ookla Speed Test Global Index свидетельствуют о том, что разрыв в скорости передачи данных со странами-лидерами продолжает увеличиваться: в 2023 году Россия потеряла шесть мест по средней скорости мобильного интернета (105 место в феврале 2024-го) и два места по средней скорости фиксированного интернета (65 место в феврале 2024-го).



В период с 2019 по 2023 год на развитие искусственного интеллекта было направлено 19,4 млрд рублей. 35% российских компаний разработали и внедрили стратегии развития и использования искусственного интеллекта. 45% представителей малого бизнеса сообщили о применении технологий искусственного интеллекта в своей деятельности. Ожидается, что к 2030 году рынок генеративного искусственного интеллекта в России увеличится в среднем на 25%.



Объем рынка интернета вещей в России составляет 34,4 млрд рублей. В 2023 году 116 компаний занимались интеграцией робототехнических комплексов. Прогнозируется, что к 2030 году объем рынка российского беспилотного транспорта при условии запуска коммерческих грузоперевозок составит 9,5 млрд долларов, а объем рынка беспилотной авиации в России – 120 млрд рублей.

В последние годы многое было сделано для того, чтобы увеличить количество ИТ-кадров на российском рынке: увеличение контрольных цифр приема в вузы по ИТ-специальностям; программы школьного и дополнительного образования («код будущего», «цифровые кафедры», «цифровые профессии» и др.), а также совместные программы ведущих вузов и крупнейших российских ИТ-компаний.



Одна из самых дефицитных специальностей – специалисты по информационной безопасности. По оценкам Positive Technologies и ЦСР «Северо-Запад», к 2027 году общий прирост потребности в сотрудниках в сфере ИБ к 2027 году составит более 100 тыс. человек. При этом за счет различных программ подготовки получится подготовить только 86 тыс. новых специалистов. Общий дефицит кадров в области ИБ в PT и ЦСР оценивают в 60 тыс. человек.



Аналитики отмечают, что сегодня безопасность данных и инфраструктуры компаний находятся под серьезной угрозой. Количество кибератак продолжает расти, как и размер ущерба российских компаний от киберпреступлений. Наиболее значительными угрозами в 2023 году стали DDoS-атаки, фишинг, атаки шифровальщиков и использование шпионского ПО. Одним из самых критичных последствий кибератак по-прежнему остаются утечки данных. Вместе с тем данные различных источников (Касперский, F.A.C.C.T., InfoWatch) говорят о том, что в 2023 году количество инцидентов, связанных с утечками данных, уменьшилось. Во многом это связано со значительными расходами на кибербезопасность со стороны российских организаций.



«Наиболее критичная ситуация на сегодня – компонентная база. Если в области софта нашими разработчиками уже достигнуты значительные результаты, то в части «железа» даже оборудование, внесенное в реестр Минпромторга, в значительной степени зависит от зарубежных компонентов», – комментирует директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

«Белая книга цифровой экономики» – комплексное ежегодное исследование, посвященное цифровому развитию России, подготовленное проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке правительства и Минцифры России. В «Белой книге 2023» собраны основные тенденции развития широкого спектра цифровых рынков – от информационной инфраструктуры до квантовых технологий, а также обзоры тематических исследований, ключевые события, технологические тренды и прогнозы на 2024 год.