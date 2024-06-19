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Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за непозволительного высказывания во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани.
Иваницкий некорректно прокомментировал выход на ковер россиянина Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 кг», – сказал комментатор, говоря о выходящим на арену атлете.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что комментатор будет отстранен от работы, несмотря на большой опыт. Заявления, сделанные Иваницким, продюсер назвал непозволительными.
Напомним, спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.