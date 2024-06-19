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    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    5 комментариев
    19 июня 2024, 20:15 • Новости дня

    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за непозволительного высказывания во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани.

    Иваницкий некорректно прокомментировал выход на ковер россиянина Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 кг», – сказал комментатор, говоря о выходящим на арену атлете.


    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что комментатор будет отстранен от работы, несмотря на большой опыт. Заявления, сделанные Иваницким, продюсер назвал непозволительными.

    Напомним, спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.


    18 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку

    Заслуженный спасатель России рассказал, как выжить в штормовом море

    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если при купании захлестнуло волной и затянуло под воду, необходимо выплыть, вдохнуть как можно больше воздуха и поплыть от берега, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

    В Сочи прогуливающуюся в шторм по берегу моря девушку накрыло волной, после чего она пропала. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен данный инцидент. Поиск пропавшей ведется уже несколько дней.  Аналогичный случай произошел в Одессе – там девушку во время фотосессии смыло в море с пирса.  

    «Прыгать на волнах у берега во время волнения моря – занятие злодейское, далеко небезопасное, но не все это осознают. Поэтому, если действует штормовое предупреждение, то лучше воздержаться от купания, даже если отдых на море очень короткий. Во-вторых, необходимо обращать внимание на знаки на общественных пляжах. Как правило, если море представляет опасность, на берегу вывешиваются предупреждающие флаги красного цвета – купаться нельзя», – говорит Гофштейн.

    Тем не менее, продолжает специалист, если человека все же смыло волной с берега или с пирса, то ему необходимо постараться выплыть из воды и сделать глубокий вдох. «Набрали воздуха в легкие и начинаем быстро соображать. Плыть к берегу противопоказано – шанс выжить и у профессионального пловца невелик. Дело в том, что волны не закончатся – есть риск, что еще раз накроет у берега, а сил выплыть еще раз не будет. Поэтому лучше всего плыть от берега, где волнение моря не столь велико, где волна не ударит человека о дно и есть возможность удержаться на воде. Далее остается ждать помощь», – делится спасатель.

    «А если вы просто стали свидетелем того, как кого-то унесло волной с пирса или берега, то необходимо оперативно оповестить об этом спасательные службы и точно суметь объяснить, где это произошло. Самостоятельно бросаться спасать человека в море нельзя, иначе есть большой риск того, что спасать придется двоих», – заключил Гофштейн.

    В конце декабря в Таиланде во время купания 33-летнего туриста из России унесло волнами, после чего мужчину объявили пропавшим без вести. Через несколько дней тело туриста нашли на одном из пляжей острова Самуи.

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    18 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований

    Российская фехтовальщица предложила украинке поехать на фронт после ее отказа от рукопожатия

    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо соревнований, после того как та отказалась ей пожать руку.

    «Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружье и воюйте... А не разъезжайте в счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте», – заявила Гучмазова в интервью RT.

    Спортсменка отметила, что она давно знакома с Кривицкой и раньше у них были нормальные отношения, год назад украинская спортсменка спокойно пожимала руку. «Я не ожидала такого поведения. В этой ситуации они показали, что их стране по фигу до всех спортсменов», – подчеркнула Гучмазова.

    Фехтовальщица уточнила, что украинским спортсменам разрешили не пожимать руки коллегам, тогда как ее за это дисквалифицировали. При этом тренер фехтовальщицы из Украины пообещал россиянке разобраться в ситуации.

    Напомним, украинская шпажистка Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы по фехтованию, передает ТАСС.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    18 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Столтенберг назвал выводы НАТО о визите Путина в КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса «глобальный характер» безопасности и важность партнерства с Азией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.

    «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – отметил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин также посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

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    19 июня 2024, 06:35 • Новости дня
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает с рядом своих партнеров вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

    Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.

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    19 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Эстония в связи с принятым Грузией законом «О прозрачности иностранного влияния» предложила ряд «достаточно болезненных мер», в том числе в отношении безвизового режима между Тбилиси и ЕС, заявила посол этой страны в Тбилиси Риина Кальюранд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

    При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

    «Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

    «Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.

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    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    19 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело завели на гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, сообщает столичный главк СК.

    Как говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 18 июня фигурант «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

    Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд об аресте мужчины.

    Ранее священник сигнальным пистолетом отогнал пьяного хулигана от храма в Москве.

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    18 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Названа самая дорогая компания в мире

    Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

    Названа самая дорогая компания в мире
    @ Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский производитель процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации, следует из данных торгов.

    По данным торгов на 20.04 мск цена акций Nvidia выросла на 3,3%, до 135,41 доллара за штуку, что стало новым историческим максимумом. В этот момент капитализация компании достигла 3,328 трлн долларов, опередив Microsoft, чья рыночная стоимость составила 3,322 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на третьем месте по капитализации находится Apple с показателем 3,281 трлн долларов.

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    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    18 июня 2024, 20:37 • Новости дня
    Посла России в Швеции вызвали в МИД
    Посла России в Швеции вызвали в МИД
    @ Daniel Schoenen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российского посла Виктора Татаринцева в Стокгольме вызвали в министерство иностранных дел страны в связи с якобы нарушением воздушного пространства самолетом России.

    Посла вызвали, чтобы выразить ему протест в связи с «нарушением Россией воздушного пространства» Швеции, сообщил шведский МИД, передает РИА «Новости».

    Ранее шведские вооруженные силы заявляли, что самолет из России якобы нарушил воздушное пространство страны, он пролетел к востоку от острова Готланд и не отклонился от своего маршрута, несмотря на требование.

    Коментарии (16)
    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    18 июня 2024, 21:20 • Новости дня
    В Сочи туристка разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи на скале
    В Сочи туристка разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи на скале
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На смотровой площадке верхней тропы Тисо-самшитовой рощи в Сочи трагически погибла туристка, пытавшаяся сделать эффектное селфи на фоне гор, сообщили СМИ.

    По словам очевидцев, девушка, желая получить красивый кадр, перелезла через ограждение смотровой площадки, но оступилась и упала с большой высоты, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Типичный Сочи».

    Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Спасатели МЧС извлекли тело погибшей из рощи и передали его сотрудникам полиции.

    Ранее в Сети появилось видео того, как девушку на берегу Черного моря в Сочи унесло волнами, поиски пропавшей ведутся уже несколько дней. Кроме того, в Одессе девушку, которой хотелось сделать эффектные снимки, сначала накрыло волной, а потом смыло с пирса в море.

    Коментарии (9)
    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (40)
    19 июня 2024, 16:42 • Новости дня
    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве

    Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме

    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.

    «Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

    «Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.

    По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.

    В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.

    Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.

    Коментарии (36)
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      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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