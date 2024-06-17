Генсек НАТО назвал затраты Европы на закупку вооружений в США

Генсек НАТО Столтенберг: Две трети военных расходов Европы идут в США на военные заказы

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Столтенберг в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, сегодня более 20 стран НАТО тратят на оборону более 2% ВВП, и большая часть этих денег идет в США. По его словам, за последние два года две трети этих средств были направлены на военные заказы в США, их объем составил около 140 млрд долларов, передает ТАСС.

Столтенберг сделал это заявление, чтобы подчеркнуть важность НАТО для Соединенных Штатов. Он также отметил, что в современном мире, где существуют баллистические ракеты, стратегические подводные лодки и международный терроризм, «Атлантический океан не может защитить Америку». «Поэтому США нужны их военные союзники в Европе», – добавил он.

Генсек НАТО, который работал с тремя президентами США, все из которых поддерживали НАТО, напомнил, что цель довести военные расходы каждой страны НАТО до 2% от ВВП была поставлена в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе. Тогда, по его словам, этот шаг был мотивирован «российской угрозой», когда только три страны альянса – США, Великобритания и Греция – тратили на оборону 2% ВВП.

Ранее Столтенберг сообщил, что на встрече министров обороны в Брюсселе не удалось согласовать долгосрочное финансирование в размере 40 млрд долларов в год на военную помощь киевскому режиму.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину.