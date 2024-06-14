Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.5 комментариев
Странам НАТО не удалось согласовать долгосрочное финансирование Украины
Странам НАТО не удалось согласовать долгосрочное финансирование Украины в размере 40 млрд долларов в год
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече министров обороны в Брюсселе не удалось согласовать долгосрочное финансирование в размере 40 млрд долларов в год на военную помощь киевскому режиму.
По словам Столтенберга, страны не смогли прийти к единому решению о военной помощи Украине, а также не определились о сроках принятия Киева в состав военного блока. «В этом направлении нам предстоит еще много работать вплоть до саммита в Вашингтоне», – передает ТАСС.
Напомним, в марте Столтенберг предложил выделять на военную помощь Украине 100 млрд долларов в год, однако это предложение было сразу же отклонено.
Как сообщалось ранее, участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.