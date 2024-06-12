Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру и общее финансирование для них, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.