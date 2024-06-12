Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине
Участников Североатлантического альянса обязуют поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру и общее финансирование для них, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.