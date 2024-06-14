Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.0 комментариев
В НАТО решили создать три крупные базы для поставок оружия на Украину
Орбан: НАТО создаст три крупные базы для поставок оружия на Украину
НАТО планирует создать на территории своих стран три крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие на Украину, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
По его словам, Североатлантический альянс решил помочь Украине, создав «украинскую миссию НАТО», то есть координировать передачу оружия Киеву, передает ТАСС. Орбан добавил, что НАТО решило создать три крупные базы, откуда они будут передавать оружие Украине.
Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что если эти базы будут созданы в Словакии, Польше и Румынии, то «они станут военными целями». Орбан подчеркнул, что Венгрия, которая также находится рядом, беспокоится за свою безопасность и не будет принимать участия в этих действиях.
Ранее Орбан заявил, что венгерская сторона против миссии Североатлантического альянса на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать,