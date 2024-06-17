  • Новость часаВойска получили партию бомбардировщиков Су-34
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад обрек Украину на войну до поражения
    В Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским
    НАТО задумалось о приведении ядерного оружия в боевую готовность
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    Индия объяснила отказ поддержать коммюнике конференции по Украине
    Ряд стран предложили Украине свои каналы связи с Москвой
    Сербы подняли флаг России на трибуне матча ЧЕ по футболу
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    31 комментарий
    17 июня 2024, 09:59 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены в воскресенье по месту расположения ВСУ и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером в воскресенье ВС России уничтожили дом, в котором без разрешения поселились военные ВСУ в пригороде Марганца, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что еще один удар был нанесен по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, в котором все дома занимают ВСУ и хранят там технику. Подпольщик рассказал, что удар пришелся в гараж, где стоял военный пикап с крупнокалиберным пулеметом.

    Ранее российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области.

    16 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин рассказал подробности гибели в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

    Пушилин: Журналист News.ru погиб при работе в окрестностях Никольского монастыря в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотожурналист издания News.ru Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, при исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ, он погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.

    Коментарии (6)
    16 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразили личный состав 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны (уничтожены до 265 человек, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD», три склада боеприпасов).

    Как указали в пресс-службе, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили личный состав 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 40-го и 50-го полков нацгвардии (до 500 человек, два ББМ, девять автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота»).

    В Минобороны пояснили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразили боевиков 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли до 380 человек, танк Leopard, два ББМ «Козак», 15 автомобилей, гаубицы Д-20, 2А65 «Мста-Б», два орудия М119.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ликвидировав личный состав 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, Украина потеряла до 375 человек, две БМП, две ББМ Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубицы М777, 2А65 «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, орудие М119.

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, а также поразили личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (до 135 человек, ББМ, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart, гаубица FH-70, две станции РЭБ «Буковель-AD»).

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили личный состав 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны (до 90 человек, два автомобиля, САУ Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, пушка Д-44).

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах, а также сбито 10 БПЛА ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам.

    Коментарии (35)
    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    Коментарии (8)
    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

    Коментарии (4)
    16 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта

    Глава МИД Украины Кулеба признал необходимость переговоров с Россией для завершения конфликта

    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следующая международная конференция по Украине должна стать завершением конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, признав необходимость переговоров с Россией.

    По словам министра, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением» конфликта. Он признал, что для этого «за столом переговоров нужна и другая сторона». Как заявил Кулеба, Украина «прекрасно понимает, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Кулеба подтвердил, что точки зрения Запада и Глобального Юга на завершение конфликта не совпадают. Министр рассказал, что на конференции в Швейцарии страны Глобального Юга говорили о необходимости для Киева пойти на «сложные компромиссы». «Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», – сказал Кулеба.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ конференции отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. Еще до конференции президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

    Коментарии (25)
    16 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков: Россия будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, страны коллективного Запада нагнетают напряженность и выходят на новые витки эскалации, что не может происходить без ответа России, которая будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения цели СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Коментарии (0)
    16 июня 2024, 11:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прогремели в воскресенье в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Миргороде, передает РИА «Новости».

    Информации от официальных властей не поступало.

    Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

    Напомним, в субботу был нанесен удар по военному аэродрому Миргород.

    Коментарии (0)
    16 июня 2024, 10:23 • Новости дня
    Артиллерия ВС России пресекла перегруппировку ВСУ на Каховском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия группировки войск «Днепр» не допустила перегруппировку войск противника на Каховском направлении, сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кадрян.

    По его словам, на Каховском направлении артиллерия не допустила перегруппировку войск противника, передает ТАСС. Кадрян добавил, что продолжается уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра, уничтожаются FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА.

     Ранее боец группировки войск «Днепр» ВС России с позывным Заяц заявил, что подрыв Каховской ГЭС украинскими войсками не оказал существенного влияния на положение дел на фронте.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
    Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Учитывая то, как развивались переговоры в Стамбуле, Россия сделала единственный закономерный вывод – режим Владимира Зеленского недоговороспособен, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя подчеркнул, что Россия не раз демонстрировала «готовность к диалогу», в апреле 2022 года «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», на которых была поставлена «подпись и главы украинской делегации», передает РИА «Новости».

    Однако, как отметил постпред, западным «спонсорам» Украины быстрое достижение договоренностей «было явно не нужно». Небензя напомнил об интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины в Стамбуле. Как заявил Небензя, история с «вояжем» Бориса Джонсона, который занимал пост премьера Великобритании, в «Незалежную» хорошо известна.

    Небензя указал, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В связи с этим, как подчеркнул постпред, есть риторический вопрос: «Возможно ли договориться без диалога?». Он считает подобную «вопиющую непоследовательность визитной карточкой всей внешней политики Киева».

    Напомним, Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

    Коментарии (2)
    16 июня 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краем

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался провести террористическую атаку около 22.00 мск.

    Напомним, украинские войска за день обстреляли четыре населенных пункта Курской области.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 02:55 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО полков

    Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО 394-му мотострелковому и 218-му танковому полкам

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями 394-му мотострелковому и 218-му танковому полкам, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.

    394-й мотострелковый полк действует на Времевском направлении. В частности, бойцами этого полка был освобожден населенный пункт Старомайорское. Один из военнослужащих полка стал Героем России, свыше 1,8 тыс. получили государственные награды и ведомственные знаки отличия, сообщило в Telegram Минобороны.

    Также за освобождение Старомайорского Белоусов поблагодарил командование и личный состав 218-го танкового полка, в котором государственных наград и ведомственных знаков отличия удостоены более 750 человек.

    Напомним, в июне российские войска освободили Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области. Данный успех позволит придать динамики действиям по продвижению на Времевском направлении.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Беспилотники подавлены над Липецком

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Липецком подавлены четыре беспилотника, жертв нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Артамонов в Telegram сообщил, что БПЛА подавлены над промышленной зоной.

    Напомним, российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.


    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 08:08 • Новости дня
    Критическая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области, где днем ранее фиксировались взрывы, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

    В своих соцсетях он сообщил, что кроме объекта критической инфраструктуры был поврежден газопровод. Где именно расположены эти объекты, он не уточнил.

    Отметим, накануне сообщалось о взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву Херсоне.

    на прошлой неделе Минобороны отчиталось, что ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 06:43 • Новости дня
    Беспилотники уничтожены в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 07:35 • Новости дня
    Российская ПВО сбила шесть беспилотников за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской, Воронежской и Липецкой областей уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что за ночь один беспилотник сбит над Белгородской областью, два – над Воронежской, три – над Липецкой.

    Напомним,  губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщали, что в результате украинских атак жертв нет.

    Коментарии (0)
    Главное
    Ирак и Иордания не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    США, Южная Корея и Япония договорились о борьбе с ядерной угрозой
    Белый дом попытался объяснить ситуацию с застывшим на сцене Байденом
    Подростки в Киеве напали на темнокожего сотрудника посольства США
    Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе
    Американский военный в суде Владивостока не признал вину в угрозе убийством

    Россия оказалась готова к валютным санкциям США

    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

    Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО. В Кремле констатировали, что реакция Запада оказалась неконструктивной. Как отмечают в экспертной среде, Запад уже проиграл, поэтому он и не мог ответить иначе. А проигрыш означает появление раскола в НАТО и в Евросоюзе. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад обрек Украину на войну до поражения

    В Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине, однако страны БРИКС отказались подписывать итоговое коммюнике. И если изначально заявлялось, что свыше полутораста государств соберутся для осуждения России и продвижения «формулы мира» Зеленского, то ближе к дате мероприятия статус саммита стремительно понизился. Эксперты уверены: Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............