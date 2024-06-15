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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    15 июня 2024, 10:25 • Новости дня

    Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по ангару ВСУ, детонация хранившихся в нем боеприпасов была слышна в городе Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксированы прилеты в Николаевской области, в Баштанском районе «прилетело в ангар», где что-то долго горело и детонировало, передает РИА «Новости».

    Накануне ВС России ударили по складам хранения ракет Storm Shadow на Украине.

    14 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Путин назвал число российских военных в зоне СВО

    Путин: В зоне СВО находятся почти 700 тыс. российских военных

    Путин назвал число российских военных в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих России, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «В зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 16:05 • Новости дня
    В Киеве отказались от мирного предложения Путина

    Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина

    В Киеве отказались от мирного предложения Путина
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 16:19 • Новости дня
    В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в Кривом Роге поражен расположенный в здании полиции командный центр ГУР.

    Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

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    14 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Опубликованы кадры обрушения моста в Харьковской области из-за удара ВКС России
    Опубликованы кадры обрушения моста в Харьковской области из-за удара ВКС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Опубликовано видео, на котором запечатлен ракетный удар ВКС России по понтонному мосту через Печенежское водохранилище (Северский Донец) в районе Старого Салтова Харьковской области.

    Опубликована видеозапись, как к мосту подъезжают несколько автомобилей, и в этот момент по нему бьет ракета – как выяснилось, это высокоточная Х-38МЛЭ, выпущенная бомбардировщиком Су-34, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток. В Киеве прогремели взрывы.

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    14 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров: Путин перечислил все жесты доброй воли России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин перечислил все те жесты доброй воли, в известной степени даже с элементами уступок, которые Москва предпринимала с момента «Майдана» и госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.

    Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.

    Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

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    14 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, от Украины требуют уступки территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

    По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.

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    14 июня 2024, 17:02 • Новости дня
    Вице-спикер Госдумы Толстой: Следующим будет предложение о капитуляции Украины
    Вице-спикер Госдумы Толстой: Следующим будет предложение о капитуляции Украины
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Инициатива президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине была последним мирным предложением со стороны России, следующим будет предложение о капитуляции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    Толстой в своем Telegram-канале отметил, что «современным шольцам-байденам-макронам» плевать на Украину, потому что это люди совсем другой ментальности, а в эпоху прагматичных Рейгана и Тэтчер Путина бы услышали, поторговались бы для приличия, но предложения по Украине приняли бы.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

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    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Песков: Предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны

    Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется

    Tекст: Кристина Цыцура

    Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.

    Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    14 июня 2024, 21:16 • Новости дня
    Путин: Задача государства – поддержать людей после боевых действий

    Путин обещал поддержку попавшим в тяжелые условия людям после боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Задача государства организовать поддержку людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые вот видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин: Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности
    Путин: Россия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    У России почти никогда не было благостных времен, но всегда были люди, которые принимали решение служить Отечеству и защищать его, не жалея себя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали внутреннее решение служить Отечеству, защищать его», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за прошлый год Владимир Путин назвал патриотизм и сплоченность россиян опорой для бойцов СВО.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Ушаков выразил надежду, что предложения Путина по безопасности скоро будут рассмотрены

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложения Москвы по вопросам безопасности могут быть рассмотрены в ближайшее время.

    Отвечая на вопрос, если ли у инициатив какой-то срок действия, он заявил, что предложения Москвы выдвинуты 14 июня, поэтому есть возможность их в самое ближайшее время рассмотреть, передает ТАСС.

    Ранее российская сторона предложила Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.


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    14 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Наемник: «Грузинский легион» готовили инструкторы НАТО на территории ЕС и Украины

    Наемников «Грузинского национального легиона» готовили инструкторы НАТО на территории ЕС и Украины

    Tекст: Максим Попов

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона*» (признан террористической организацией на территории России) сообщили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ. Видео с показаниями пленных распространила ФСБ.

    Один из пленных сообщил, что проходил подготовку на базе  националистического батальона «Азов**» (признан террористической организацией на территории России). По его словам, с 2023 года его обучали инструкторы НАТО.

    Другой пленный отметил, что после подписания контракта они отправились в город Лиман Николаевской области. Через пару дней они поехали на полигоны, где тренировались под руководством инструкторов из Европы и Новой Зеландии. Обучение включало тактику, использование дронов, передвижение в группах и штурмовые действия. Медицинским навыкам их обучала женщина по имени Шенон из Новой Зеландии.


    Еще один пленный сообщил, что обучение проходило в Киеве на территории бывшего тракторного завода. Во время обучения приходили кураторы из  Минобороны Украины, а также иностранные инструкторы, которые оценивали уровень подготовки. Он признал, что является гражданином Грузии и наемником, который воевал за деньги.

    Четвертый участник бандформирования рассказал, что на территории Польши ему не удалось попасть в «интернациональный лагерь», и он был вынужден присоединиться к грузинскому легиону. Их целью была уничтожение русских. Также он сообщил, что наемники больше занимались мародерством, чем выполняли боевые задачи. По его словам, они получали приказы стрелять в гражданских под предлогом того, что те являются диверсантами, и кидали гранаты в сторону «азовцев», передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, «Грузинский национальный легион» внесли в список террористических организаций в России.


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