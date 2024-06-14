Tекст: Алексей Дегтярев

Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками, в ходе них были поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, хранилища Storm Shadow, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Поражались цеха производства украинских дронов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных боевиков.

Группировка «Север» за неделю продвинулась вглубь обороны украинской армии, она поразила четыре соединения ВСУ, бригаду морской пехоты, а две бригады теробороны и две бригады нацгвардии Украины. Кроме того, военнослужащие группировки отразили 45 контратак украинских штурмовиков.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 1710 человек, две боевые бронированные машины, три машины РСЗО «Град», 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота», восемь полевых складов боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и освободила Артемовку (ЛНР) и Тимковку (Харьковская область). Поражены подразделения пяти механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, соединения теробороны и трех бригад украинской нацгвардии. Украинская сторона потеряла там до 3405 человек.

Группировка «Южная» за неделю поразила шесть механизированных, аэромобильную, мотопехотную и две десантно-штурмовых бригады ВСУ, два соединения теробороны. Там украинская сторона потеряла до 3785 человек. Также ВСУ утратили 11 боевых бронированных машин, 39 орудий полевой артиллерии и 22 полевых склада боеприпасов.