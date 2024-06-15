Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

Tекст: Вера Басилая

Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит» «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.