Блогеры отреагировали на мирное предложение Путина по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Коц в своем Telegram-канале, заявления Путина звучат неслучайно практически накануне саммита в Швейцарии. «Очевидно, что в нынешней ситуации это предложение будет отвергнуто Киевом и его кураторами», – отметил он. Военкор добавил, что поскольку Украина «отказывается от любых контактов, показывая себя недоговороспособной», «президент России и обращается к реальным хозяевам незалежной». «Сегодня это может казаться наивным и экзотичным. Но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали вам более мягкий вариант», – уточнил он.

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, комментируя в Telegram-канале заявление российского лидера, отметил, что «толково изложены условия капитуляции Украины».

Журналист, зампред Мосгордумы Андрей Медведев также высказал в своем Telegram-канале свое мнение после выступления главы государства. По его словам, «заявления Путина перекликаются со знаменитым циркуляром канцлера Горчакова 1857 года, тем, где «Россия сосредотачивается». «Тут я, собственно, не про слова, а про общий посыл и тон», – подчеркнул он.

«Быть империей – это не выбор, а судьба. Или Россия – империя в широком смысле (даже если это называется Советский Союз). Или России не будет вовсе», – пояснил Медведев.

В свою очередь корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отреагировал на заявление российского лидера мемом и опубликовал его в своем Telegram-канале.

Между тем Telegram-канал «Адекват Z» отметил, что в выступлении Путина «читается с легкостью: противнику предложено зафиксировать его убыток». Там отметили, что Россия выразила согласие начать переговоры, которые «должны стать составной частью более широкого разговора о европейской, если не евразийской в целом, безопасности»

«Адресатом этого предложения, думаю, является не укрорежим и даже не его хозяева – вполне очевидно, что ни те ни другие его не примут. Адресатом здесь является самая широкая публика – на сопредельной территории, на Западе, по всему миру… Вот этому самому широкому адресату сейчас дается мастер-класс демонстрации, какая из сторон будет нести всю полноту ответственности за продолжение войны и ее последствия. В том числе в контексте отдельно прозвучавшего, что следующие наши условия будут тяжелее – в частности, потому, что фронт двигается и будет двигаться впредь. Информационная бомба глобального калибра взорвана, внимательно следим за резонансом», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что события на Украине разворачиваются по катастрофическому для киевского режима сценарию, пространство для компромиссов уменьшается.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.