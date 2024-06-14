Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.4 комментария
Блогеры отреагировали на мирное предложение Путина по Украине
Выступление президента России Владимира Путина по Украине показало, что Москва не отказывается от переговоров и готова обсуждать мирный план, но Киев избегает любых контактов и показывает себя недоговороспособным, считает военный корреспондент Александр Коц.
Как указал Коц в своем Telegram-канале, заявления Путина звучат неслучайно практически накануне саммита в Швейцарии. «Очевидно, что в нынешней ситуации это предложение будет отвергнуто Киевом и его кураторами», – отметил он. Военкор добавил, что поскольку Украина «отказывается от любых контактов, показывая себя недоговороспособной», «президент России и обращается к реальным хозяевам незалежной». «Сегодня это может казаться наивным и экзотичным. Но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали вам более мягкий вариант», – уточнил он.
Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, комментируя в Telegram-канале заявление российского лидера, отметил, что «толково изложены условия капитуляции Украины».
Журналист, зампред Мосгордумы Андрей Медведев также высказал в своем Telegram-канале свое мнение после выступления главы государства. По его словам, «заявления Путина перекликаются со знаменитым циркуляром канцлера Горчакова 1857 года, тем, где «Россия сосредотачивается». «Тут я, собственно, не про слова, а про общий посыл и тон», – подчеркнул он.
«Быть империей – это не выбор, а судьба. Или Россия – империя в широком смысле (даже если это называется Советский Союз). Или России не будет вовсе», – пояснил Медведев.
В свою очередь корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отреагировал на заявление российского лидера мемом и опубликовал его в своем Telegram-канале.
Между тем Telegram-канал «Адекват Z» отметил, что в выступлении Путина «читается с легкостью: противнику предложено зафиксировать его убыток». Там отметили, что Россия выразила согласие начать переговоры, которые «должны стать составной частью более широкого разговора о европейской, если не евразийской в целом, безопасности»
«Адресатом этого предложения, думаю, является не укрорежим и даже не его хозяева – вполне очевидно, что ни те ни другие его не примут. Адресатом здесь является самая широкая публика – на сопредельной территории, на Западе, по всему миру… Вот этому самому широкому адресату сейчас дается мастер-класс демонстрации, какая из сторон будет нести всю полноту ответственности за продолжение войны и ее последствия. В том числе в контексте отдельно прозвучавшего, что следующие наши условия будут тяжелее – в частности, потому, что фронт двигается и будет двигаться впредь. Информационная бомба глобального калибра взорвана, внимательно следим за резонансом», – говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что события на Украине разворачиваются по катастрофическому для киевского режима сценарию, пространство для компромиссов уменьшается.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.