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Система ПВО за сутки сбила четыре снаряда Vampire и HIMARS ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны в течение суток сбили 33 украинских беспилотника, а также четыре реактивных снаряда Vampire и HIMARS, сообщило Минобороны.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 103 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Всего с начала проведения СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 653 беспилотника, 528 ЗРК, 16 326 танков и других бронемашин, 1337 РСЗО, 10 393 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 505 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила в небе над Ярославской и Владимирской областями четыре украинских беспилотника.