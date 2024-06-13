  • Новость часаG7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников
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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    13 июня 2024, 07:18 • Новости дня

    Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Ярославской и Владимирской областями четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

    Ранее украинский беспилотник сбили в Белгородской области

    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

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    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине из активов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    12 июня 2024, 16:16 • Новости дня
    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады

    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады Украины Стефанчука

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В швейцарском парламенте местный депутат от самой крупной партии «Демократический союз центра» (UDC) Томас Аекси устроил драку с полицией из-за того, что проход заблокировали из-за фотосессии спикера украинской Рады Руслана Стефанчука.

    Полицейские обеспечивали безопасность Стефанчука во время фотосессии, когда на них напал Аекси, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

    Сам депутат пояснил, что «не дал себя остановить», и отметил, что парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами во время сессии.

    Другой швейцарский депутат Кристиан Вассерфален заявил, что «это неправильно», когда парламентариям мешают работать вооруженные автоматами полицейские.

    Стефанчук посетил Швейцарию 12 июня с официальным визитом.

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    12 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ: Сырский никогда не считал себя украинцем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван заявил, что его отчим себя «точно никогда не считал» украинцем, и никогда плохо не говорил о России или Донбассе.

    Семья Сырских всегда считала себя русскими, и Александр «плохого слова о России или Донбассе» не говорил, сказал собеседник RT.

    Александр Сырский женился на матери Ивана, когда тому не исполнилось и трех лет. Молодой человек узнал, что Сырский не является его биологическим отцом только в 19 лет.

    Все это время мужчина был Ивану «как настоящий отец, воспитывал строго», поскольку это семья военных.

    Александр Сырский, по мнению его пасынка, «очень властный, гордый и целеустремленный».

    Иван отметил, что его еще в младших классах возили к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

    Семья Сырского «была ошарашена», когда узнала о назначении Александра главкомом ВСУ, по словам собеседника, он даже не хотел учить украинский язык.

    «Карьера, наверное, оказалась дороже», – предположил пасынок.

    Иван пояснил, что не собирается общаться с отчимом и считает его предателем.

    Ранее Иван Сырский участвовал в автопробеге в честь Дня Победы в Сиднее.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    12 июня 2024, 21:07 • Новости дня
    МОК: Украина передала много данных по российским спортсменам

    МОК: Украина предоставила много данных по российским и белорусским спортсменам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим предоставил большое количество информации о российских и белорусских атлетах в Международный олимпийский комитет, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

    МОК долго проверяет спортсменов из России и Белоруссии на «нейтральный статус», поскольку делает все очень тщательно, для этого всю информацию предоставляют киевские власти, сказал Адамс, передает ТАСС.

    Ранее украинский национальный олимпийский комитет и украинское министерство молодежи и спорта обязали своих спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами на Олимпиаде докладывать о нарушении ими нейтрального статуса.

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    12 июня 2024, 15:52 • Новости дня
    Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29

    Министр обороны Словакии Калиняк обвинил предшественника Надя в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29

    Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29
    @ IMAGO/Rafal Klimkiewicz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На бывшего словацкого министра обороны Ярослава Надя планируют подать заявление правоохранителям из-за передачи киевскому режиму истребителей МиГ-29 в 2023 году, сообщил действующий глава минобороны страны и вице-премьер Роберт Калиняк.

    Минобороны подаст заявление в правоохранительные органы, сказал Калиняк, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Надя ослабили вооруженные силы страны, это идет вразрез с конституцией, и должно быть квалифицировано как государственная измена.

    Калиняк отметил, что замены переданным истребителям не пришло.

    Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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    12 июня 2024, 16:11 • Новости дня
    ВС России «поздравили» украинских военных снарядом с надписью «С Днем России»
    ВС России «поздравили» украинских военных снарядом с надписью «С Днем России»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский командный пункт на купянском участке фронта поражен расчетом гаубицы Д-30 «Дуняша» 1-й танковой армии, на одном из снарядов российские военные оставили поздравление с Днем России в адрес украинских военных.

    Командный пункт ВСУ нашли с помощью дронов, его координаты передали расчету, передает ТАСС.

    Командир орудия с позывным Амбал пояснил, что военнослужащие расчета решили поздравить украинских военных «вот таким чудным поздравлением».

    Командир огневого взвода гаубиц Д-30 с позывным Тринадцатый заявил, что поражал опорные пункты с пехотой ВСУ, блиндажи, легкобронированную технику. Недавно он поразил грузовик с боекомплектом, он после попадания не смог доехать до украинских позиций.

    ВСУ уменьшили контрбатарейную борьбу ствольной артиллерией, но нарастили попытки сбросов снарядов с дронов, таких, как «Баба-Яга». Из-за этого приходится тщательнее маскировать позиции растительностью, масксетями, над гаубицами устанавливают сетку-рабицу.

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