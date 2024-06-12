Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Над Белгородской областью силами российской ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку около 22.00 мск.
Напомним, в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона, что украинские войска разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне.