Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.