Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

Tекст: Антон Антонов

Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.