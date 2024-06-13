Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце
Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце
Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».
Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».
Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.
Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.