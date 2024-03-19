  • Новость часаНазваны места возможной дислокации французских войск на Украине
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    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    24 комментария
    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

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    19 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных военных на Украину.

    В интервью газете Le Monde Шилль заявил, что ВС Франции «готовятся к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», передает РИА «Новости». По его словам, подготовка нацелена на то, чтобы Франция была способна «сдержать нападения».

    Оборона Франции базируется на ядерном арсенале страны и армии, «совместимой с армиями союзников», отметил Шилль. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. военнослужащих в срок до 30 дней и в состоянии взять на себя командование силами до 60 тыс. человек. Всего ВС Франции насчитают 121 тыс. солдат, еще 24 тыс. могут быть призваны из числа резервистов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

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    19 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – это хамство

    Захарова: Призыв МОК не участвовать в Играх дружбы – хамство и безысходность

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам и странам отказаться от участия в Играх дружбы в России показателем хамства и безысходности.

    По ее словам, такой призыв – это хамство и показатель безысходности, на которую МОК себя обрек, поддавшись русофобии, передает ТАСС.

    Ранее МОК выступил с обращением к иностранным спортсменам с призывом отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в 2024 году в России.

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    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

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    19 марта 2024, 16:26 • Новости дня
    В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией

    Вице-премьер Крыма Мурадов рассказал о планах открыть ж/д сообщения с Белоруссией

    В Крыму рассказали о планах по открытию ж/д сообщения с Белоруссией
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Крымского полуострова планируют открыть железнодорожное сообщение с Белоруссией, заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

    О ж/д соединении Крыма и Белоруссии ведется разговор уже «года два», есть наработки по этому вопросу, сказал Мурадов, передает РИА «Новости».

    Есть план по созданию специальных вагонов к началу туристического сезона для тех, кто хочет ехать из Белоруссии в Крым. По приезду в Россию такие вагоны будут перецеплять на поезда, следующие на полуостров.

    Вице-премьер отметил, что региону необходимо наладить турпоток из Белоруссии, а также открыть прямое авиасообщение и полноценное железнодорожное сообщение.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    19 марта 2024, 00:07 • Новости дня
    ВСУ 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток

    Вооруженные силы Украины 42 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, погиб подросток, ранения получили два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 42 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Отмечается, что по территории республики украинские военные выпустили 143 различных боеприпаса, передает ТАСС.

    По информации представительства, повреждены один жилой дом и городской автобус.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели подростка и ранении еще двух человек.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ атаковали пассажирский автобус под Донецком. Автобус следовал по маршруту площадь Победы – Кременец – Александровка, с дрона на него был сброшен взрывоопасный предмет.

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    19 марта 2024, 03:35 • Новости дня
    Делегация Минкультуры прибыла в КНДР

    Делегация Минкультуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация министерства культуры России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра.

    «Делегация Минкультуры прибыла с визитом... по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией», – приводит РИА «Новости» сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства.

    Отмечается, что в состав делегации во главе с замминистра культуры Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

    В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Ген Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства.

    В минкультуры КНДР устроили прием в честь российской миссии.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России и отметил проявленное россиянами стремление к единому государству.

    Он отметил, что российский народ как внутри страны, так и за рубежом проявил «свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России».

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    19 марта 2024, 08:45 • Новости дня
    Д’Артаньян оценил ход выборов в России

    Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование в России проходило абсолютно корректно, возможности для фальсификаций не было, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.

    Д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».

    «Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.

    Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.

    Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    19 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.45 система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что средства РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем.

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    19 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит без ответа недружественные действия Молдавии, в том числе высылку российского дипломата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Кишинев злоупотребляет своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, заявила Захарова, передает ТАСС. Это ставит под сомнение способность молдавских властей играть эту роль в будущем, считает дипломат.

    «Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», – указали в МИД.

    Ранее власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья.

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