Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
В Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде
Жуков: Российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в ОИ
Первый вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде в Париже.
По его словам, по поводу участия в Олимпиаде российских спортсменов высказывались и президент России, и Олимпийский комитет России и добавить нечего, передает РИА «Новости». Жуков подчеркнул, что россиянам выставляют неприемлемые условия, а в большинстве видов спорта уже прошли отборочные соревнования.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет всеми способами поддерживать спорт и развивать собственные спортивные площадки, а крупные соревнования без ее участия становятся ущербными.