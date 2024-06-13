Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Британия пообещала Украине пакет помощи на сумму до 309 млн долларов
Глава правительства Великобритании Риши Сунак во время саммита G7 в Италии объявит о новом пакете помощи Украине на сумму до 309 млн долларов, сообщил британский кабмин.
Средства будут направлены на «неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности» Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.