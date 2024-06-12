В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине из активов России

Tекст: Алексей Дегтярев

Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.