ФРС США сохранила базовую процентную ставку

ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Tекст: Антон Антонов

Ставку сохранили в шестой раз подряд. Большинство аналитиков предсказывали именно такое решение ФРС. Глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что «инфляция значительно ослабла с 7% до 2,7%, но по-прежнему является слишком высокой». Ограничительная политика будет действовать до возвращения к целевым значениям в 2%, передает РИА «Новости».

Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам ФРС ожидают, что к концу года ставка снизится до 5-5,25% или 4,75-5%. Пауэлл допустил снижение процентной ставки при условии снижения инфляции и сохранения высокой занятости в стране. При этом прогноз по инфляции был повышен на нынешний год до 2,6% с 2,4%, на следующий – до 2,3% с 2,2%.

Пауэлл заявил, что ставки мировых ЦБ уже вряд ли вернутся к тем низким показателям, которые были до пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, эксперты указывали, что США оказались в ловушке: с одной стороны, им необходимо стимулировать рост экономики и снижать процентную ставку, с другой стороны, надо снижать инфляцию и удерживать ставку на высоком уровне.