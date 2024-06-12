Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%
Базовую процентную ставку решено сохранить на уровне 5,25-5,5% годовых, сообщила ФРС США по итогам июньского заседания.
Ставку сохранили в шестой раз подряд. Большинство аналитиков предсказывали именно такое решение ФРС. Глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что «инфляция значительно ослабла с 7% до 2,7%, но по-прежнему является слишком высокой». Ограничительная политика будет действовать до возвращения к целевым значениям в 2%, передает РИА «Новости».
Примерно одинаковое количество членов комитета по открытым рынкам ФРС ожидают, что к концу года ставка снизится до 5-5,25% или 4,75-5%. Пауэлл допустил снижение процентной ставки при условии снижения инфляции и сохранения высокой занятости в стране. При этом прогноз по инфляции был повышен на нынешний год до 2,6% с 2,4%, на следующий – до 2,3% с 2,2%.
Пауэлл заявил, что ставки мировых ЦБ уже вряд ли вернутся к тем низким показателям, которые были до пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, эксперты указывали, что США оказались в ловушке: с одной стороны, им необходимо стимулировать рост экономики и снижать процентную ставку, с другой стороны, надо снижать инфляцию и удерживать ставку на высоком уровне.