Власти Крыма национализировали активы украинской певицы Джамалы

Tекст: Валерия Городецкая

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

По его словам, певица объявлена в розыск за распространение фейков о ВС России, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Константинов отметил, что активы Джамалы попали под национализацию в рамках решения, которым в список подлежащего национализации имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно включено более 110 объектов.

Ранее Константинов сообщил, что в бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей.