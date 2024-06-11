«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.20 комментариев
В бюджет Крыма от продажи активов олигархов поступило более 2,1 млрд рублей
В бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей
В бюджет Крыма поступило более 2,1 млрд рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Отмечается, что в 2023 году от продажи активов было получено 1,7 млрд рублей, а в 2024 году – более 416 млн рублей, передает РИА «Новости».
Отмечается также, что работа по оценке и подготовке к продаже на торгах национализированного имущества продолжается.
Как отметил Константинов, спрос на такие активы со стороны инвесторов и новых собственников высок.
Ранее антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников.