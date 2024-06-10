Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И, одновременно, паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.0 комментариев
Турчак представлен в должности врио главы Республики Алтай
Полпред президента в СФО представил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака политикам региона
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев представил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака политикам и общественности региона.
Серышев на церемонии представления Турчака отметил его высокий профессионализм, умение глубоко погружаться в региональные проблемы, смелость при принятии решений, которые помогут ему повысить качество и уровень жизни жителей региона, передает ТАСС.
В свою очередь Турчак поблагодарил Олега Харакордина за эффективную работу на протяжении этих лет, отметив его «заметные результаты по ряду направлений в регионе».
Врио главы Республики Алтай пообещал использовать весь свой богатый опыт службы в органах исполнительной власти, и в Псковской области, свои контакты и связи, чтобы раскрыть богатый потенциал республики.
Президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. До этого Путин принял отставку Олега Хорохордина с поста главы региона.
В ЦИК сообщили, что выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября, в единый день голосования.