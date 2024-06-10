Турчак представлен в должности врио главы Республики Алтай

Полпред президента в СФО представил врио главы Республики Алтай Андрея Турчака политикам региона

Tекст: Вера Басилая

Серышев на церемонии представления Турчака отметил его высокий профессионализм, умение глубоко погружаться в региональные проблемы, смелость при принятии решений, которые помогут ему повысить качество и уровень жизни жителей региона, передает ТАСС.



В свою очередь Турчак поблагодарил Олега Харакордина за эффективную работу на протяжении этих лет, отметив его «заметные результаты по ряду направлений в регионе».

Врио главы Республики Алтай пообещал использовать весь свой богатый опыт службы в органах исполнительной власти, и в Псковской области, свои контакты и связи, чтобы раскрыть богатый потенциал республики.

Президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. До этого Путин принял отставку Олега Хорохордина с поста главы региона.

В ЦИК сообщили, что выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября, в единый день голосования.