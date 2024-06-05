Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
В ЦИК назвали дату выборов главы Республики Алтай
Памфилова: Выборы главы Республики Алтай состоятся 8 сентября
Выборы главы Республики Алтай пройдут планово – 8 сентября, в единый день голосования, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что полномочия ушедшего в отставку главы Республики Алтай Олега Хорохордина заканчивались в этом году, поэтому его уход не повлияет на проведение запланированных выборов, передает ТАСС.
Кроме того, Памфилова не исключила, что к сентябрю могут добавиться новые кампании по выборам глав регионов и довыборам депутатов в Госдуму.
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Хорохордина с поста главы Республики Алтай. Глава государства предложил первому вице-спикеру Совфеда и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.