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    Эксперт: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И, одновременно, паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня

    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

    9 июня 2024, 14:01 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Запад» за минувшие сутки заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны ВСУ. Потери противника составили до 225 человек, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

    В Минобороны добавили, что на западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 400 человек, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии. Потери ВСУ составили до 375 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве уточнили, что на центральном направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 300 человек, БМП Marder и Bradley, два автомобиля.

    В Минобороны подчеркнули, что на восточном направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 140 человек, танк, две ББМ, три автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Анклав».

    В сообщении говорится, что в Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 35 человек, четыре пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

    В пресс-службе заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 район скопления живой силы и техники, а также пункты дислокации иностранных наемников и операторов ударных БПЛА «Птахи Мадяра». Сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 66 БПЛА и 13 снарядов HIMARS.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.

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    9 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке после голосования на выборах в ЕП.

    По его словам, достичь мира на Украине можно в два шага. Сейчас основной темой выборов в Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о мире и войне, передает ТАСС.

    Второй шаг – это президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Если победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может быть восстановлен мир.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине дошел до опасного уровня, Запад подошел к точке невозврата.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    10 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    СМИ: ВСУ впервые нанесли авиаудар по территории России вне новых регионов

    Sky News: ВСУ впервые нанесли авиаудар по территории России вне новых регионов

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет ВСУ в ночь на понедельник нанес удар по цели на территории Белгородской области, что стало первым случаем применения Украиной авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма, сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».

    Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

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    9 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Стало известно о намерении главы МИД Турции посетить конференцию по Украине в Швейцарии

    Anadolu: Глава МИД Турции посетил конференцию по Украине в Швейцарии

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

    Агентство, со ссылкой на источники, сообщило, что «Фидан также посетит швейцарский город Бюргеншток для участия в саммите по Украине», передает РИА «Новости».

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    9 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Харьковской области уже девять часов длится воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Согласно данным украинского издания, в Харькове на фоне тревоги прозвучали взрывы, при этом официальной информации пока не поступало.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что у Харькова не осталось своих собственных источников электроэнергии, он вынужден брать его из других городов.

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    9 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

    Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Дученко предупредил о подорожании хлеба примерно на 30%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хлеб на Украине вырос в цене примерно на 30% из-за проблем с энергосистемой страны, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

    Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Дученко, подорожание вызвано проблемами в энергосистеме страны, из-за которых пекарни отключают от электроснабжения. Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли переведены в статус критической инфраструктуры, фактически они отключаются от энергоснабжения, добавил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, часть пекарен, которые могут себе это позволить, переходят на электрогенераторы, но это приводит к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен.

    Ранее кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    9 июня 2024, 22:07 • Новости дня
    Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялся праздничный концерт, приуроченный к второму съезду молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили российские артисты Олег Газманов и группа «Любэ».

    Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

    «Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.

    Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

    «И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

    В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

    Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

    Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

    В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».



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    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине партию оружия с не прошедшими испытания образцами

    Финляндия передала Украине партию новейшего оружия с не прошедшими испытания образцами

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

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    10 июня 2024, 08:02 • Новости дня
    ПВО уничтожила три украинских дрона над Брянской областью

    Глава Брянской области Богомаз: ПВО уничтожила три украинских дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Над Навлинским районом Брянской области уничтожены три украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что система ПВО ликвидировала в небе над Навлинским районом три украинских беспилотника.

    Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

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    10 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    На Крымскому мосту на 46 минут приостанавливали движение автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается на сервисе по оперативной обстановке на мосту.

    Движение было перекрыто на 46 минут, сейчас оно возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

    Ранее в субботу над Крымом сбили пять дронов и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

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