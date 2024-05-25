«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Житель Одессы предпринял попытку уплыть с Украины на надувном матрасе
Житель Одессы предпринял попытку уплыть с Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука
Житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука, сообщает Госпогранслужба страны.
Известно, что 28-летний одессит пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии, на детском плавсредстве с изображением популярного героя комиксов и ластами, передает РИА «Новости».
Его задержал отряд пограничников, составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее на Украине задержали пытавшихся уплыть в Венгрию призывников.