Пытавшихся уплыть в Венгрию призывников задержали на Украине

Госпогранслужба Украина задержала пытавшихся уплыть в Венгрию мужчин-призывников

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тыс. евро, а другие два мужчины – жители Киевской и Львовской областей – должны были заплатить 10 и 5 тыс. долларов соответственно, передает РИА «Новости».

Отмечается, что еще двое подельников жители Харьковской и Тернопольской областей сообщили, что не знали цену, которую им необходимо было отдать, потому что якобы со всеми организаторами договаривались их матери, которые находятся на данный момент за границей. Но, по данным госпогранслужбы, всех пятерых объединяла цель – незаконное пересечение границы с Венгрией.

Как указали в пресс-службе, мужчины познакомились с организатором поездок в интернете, и уже после прибытия Закарпатскую область их посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После, по информации службы, мужчинами передали резиновую лодку и сообщили, что придется переплывать реку, и за 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники.

В госпогранслужбе уточнили, что мужчины задержаны и обвиняются по статьям «незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника государственной пограничной службы Украины или члена общественного порядка и государственной границы».

Ранее сообщалось, что мужчины призывного возраста, которые пытаются сбежать с Украины от мобилизации, стали маскироваться под животных для пересечения границы.

Напомним, в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных.