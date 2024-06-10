Российская артиллерия уничтожила РСЗО ВСУ под Краматорском

Tекст: Денис Тельманов

Отмечается, что РСЗО была обнаружена с помощью дрона-разведчика в момент ведения огня по позициям российских войск с окраин населенного пункта Ямполь в ДНР. После стрельбы расчет противника покинул позиции и попытался спрятать машину в лесополосе.



«Точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мста-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ. Российские военные заняли более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, после чего нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.







