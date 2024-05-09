  • Новость часаПутин поздравил россиян с Днем Победы
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 10:08 • Новости дня

    Участники парада Победы в Москве переоделись в летнюю форму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Парадные расчеты в столице, несмотря на холод и выпавший снег, сняли куртки, чтобы остаться в летней парадной форме, температура на Красной площади около нуля градусов Цельсия.

    Утром в городе шел снег, но небо начало проясняться, военнослужащие сворачивают куртки и укладывают их в вещмешки, передает ТАСС.

    Сейчас на Красной площади вышло солнце.

    Первым в летней форме на площади появился военный оркестр, под его ритм военнослужащие прошли к своему месту напротив центральной трибуны.

    Напомним, 9 мая 2024 года в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.

    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    9 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве

    Захарова сообщила о решении России не приглашать на парад Победы послов недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приглашала на парад Победы послов недружественных стран, но такое решение не касается ветеранских общественных организаций этих государств, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что «недружественные страны», которые ведут против России «агрессивную политику», на парад «третий год приглашаться не будут». Однако, по ее словам, граждане этих стран, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России – «долгожданные гости», передает ТАСС.

    Захарова сказала, что часто послы недружественных стран не разделяют позицию властей своих государств, считая ее «подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой». Однако они «вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства».

    Официальный представитель МИД заверила, что Россия «защищает и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», Москва никому не даст осквернить День Победы.

    Тем, кто считает День Победы «днем скорби», Захарова напомнила, что «у нас есть День памяти и скорби, это 22 июня», а 9 мая – это праздник Победы, «торжества добра над злом».

    Захарова сообщила, что российские профильные структуры создали и постоянно обновляют онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. По ее словам, западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, причем они «не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения».

    Напомним, парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев

    Общественница Кетова: «Бессмертный полк» напоминает молодежи Киргизии о героическом прошлом их предков

    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев
    @ EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Некоторые граждане Киргизии пытаются очернить празднование Дня Победы. Они называют эту дату «романтизацией войны», постепенно забывают о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо. Однако неравнодушные жители республики прикладывают максимум усилий ради того, чтобы история оставалась неизменной, сказала газете ВЗГЛЯД активистка Ольга Кетова.

    «Киргизия вносила свой вклад в достижение общей победы над войсками нацистской Германии. Тысячи мужчин из нашей республики отправились на фронт. Те же, кто оставался в родных местах, не покладая рук трудились на заводах. Наши предки жили мечтой о торжестве справедливости над захватчиками и искренне радовались, когда Победа все же наступила», – сказала Ольга Кетова, член общественного комитета акции «Бессмертный полк» Киргизии.

    «И мы 9 мая, будто бы стоя рядом с ними, переживаем те же эмоции. Поэтому «Бессмертный полк» так важен для граждан нашей страны. В нем участвуют все – вне зависимости от национальности и религии. Это мероприятие по-настоящему объединяет всю республику, наполняет наши сердца гордостью и радостью за достижения прадедов», – отмечает она.

    «Однако в этом году столь важная акция была отменена правительством. Нам говорят, что это сделано из-за невозможности обеспечить безопасность участникам шествия», – подчеркивает собеседница.

    «Думаю, этот запрет никак не повлияет на желание наших людей выйти с фотографиями предков на улицы городов. Возможно, шествия будут не такими массовыми как раньше, но забыть о 9 мая никто из нас не позволит. Тем более что большинство граждан положительно относятся к этому мероприятию», – считает Кетова.

    «Конечно, без провокаций не обходилось. Некоторые провокаторы регулярно пытаются присоединиться к акции, чтобы пронести по центру города портреты предателей из Туркестанского легиона. Имеются и те, кто постепенно забывают ценность Дня Победы. Называют его празднование «романтизацией» войны», – замечает она.

    По ее словам, недавно в частном детском саду Бишкека разгорелся скандал: часть родителей не хотели отпускать детей на подношение цветов, организованное по инициативе администрации учреждения. «Их было немного, и проведение мероприятия все же удалось отстоять. Однако подобные ситуации можно считать тревожным звонком», – акцентирует собеседница.

    «Киргизия постепенно забывает о героическом прошлом. Местные школьники, студенты все меньше и меньше знают о подвигах своих земляков во времена войны. Акция «Бессмертный полк» позволяет обратить этот процесс вспять. Она сохраняет истину о былых событиях и не дает злоумышленникам, как в некоторых других странах, представить предателей и злодеев в роли героев», – резюмирует Кетова.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Киргизии мероприятие впервые состоялось в 2014. Тогда в шествии приняли участие около одной тысячи человек. В 2016, несмотря на ливень, число неравнодушных жителей достигло почти 20 тыс. В последующие годы количество граждан, вышедших на улицы с портретами своих предков, колебалось в районе 40-50 тыс.

    Однако в 2024 году власти страны приняли решение об отмене акции. Замглавы службы общественной безопасности МВД Киргизии Нурлан Исмаилов объяснил это возможностью совершения провокаций и терактов. По его словам, ограничения коснутся лишь конкретного мероприятия, все остальные празднования останутся без изменений.

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    9 мая 2024, 01:59 • Новости дня
    Празднование Дня Победы началось в России

    Празднование Дня Победы началось в самых восточных регионах России

    Празднование Дня Победы началось в России
    @ t.me/pkgo_official_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала праздновать 9 мая, на Камчатке и Чукотке стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что парады прошли на центральной площади Петропавловска-Камчатского, а также в городах Елизово и Вилючинск, передает ТАСС.

    В парадном строю по главной площади столицы Камчатского края прошли около 1,5 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России, сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ, курсанты, юнармейцы. В отдельном расчете прошли женщины-военнослужащие. В Петропавловске-Камчатском также устроена демонстрация около 10 единиц техники, стоящей на вооружении ОКВС.

    В Анадыре парад состоится позднее – в 12.00 (03.00 мск). В нем примут участие около 100 военнослужащих, учащиеся кадетских классов и юнармейцы.

    Напомним, парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии

    Активисты из Молдавии и Казахстана рассказали о подготовке акции «Бессмертный полк» в своих странах

    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Акция «Бессмертный полк» стала традицией для жителей Казахстана и Молдавии. На шествия выходили сотни тысяч людей, желающих почтить память солдат Великой Отечественной войны. О том, как акция пройдет в этих странах 9 мая нынешнего года, газете ВЗГЛЯД рассказали общественники Олег Гусев и Алексей Петрович.

    «Бессмертный полк» является важной традицией для многих семей Казахстана. Это память о нашей общей победе. Республика внесла большой вклад в разгром немецких захватчиков. Большое число ее жителей ушли на фронт, многие из них не вернулись. Кроме того, люди активно трудились на благо Советской армии в тылу», – сказал Олег Гусев, координатор «Бессмертного полка» в Темиртау (Казахстан).

    «Поэтому данная акция всегда привлекала большое количество людей из разных уголков нашей страны. Проводились масштабные шествия, где наследники Великой Победы проходили по улицам городов с портретами своих героических предков, тем самым сохраняя память о них и отдавая честь солдатам прошлого», – вспоминает он.

    «В этом году местные власти, к сожалению, не разрешили проводить акцию из-за угрозы со стороны паводков в регионе. Тем не менее многие граждане все равно планируют отдать честь прадедам, выйдя в центр с их фотографиями. Это принципиальный вопрос, крепко связанный с национальной памятью, утратить которую непозволительно», – отмечает Гусев.

    Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого, считает Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа». «Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тысяч погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся в годы войны на территории нашей Родины», – акцентирует он.

    «Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. Только по данным молдавской полиции, в прошлом году в акции участвовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

    «Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. Жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого!» – резюмирует Петрович.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Казахстане данное мероприятие проводится с 2015 года. Тысячи жителей страны выходят на улицы населенных пунктов с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2022-м акцию официально переименовали в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»). Тем не менее формат мероприятия остался прежним. В нынешнем же году проект был отменен в ряде городов республики.

    В Молдавии «Бессмертный полк» также традиционно собирал большое число граждан. Тем не менее в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований Дня Европы. Люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

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    8 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем из-за обвинений в краже Дня Победы.

    По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».

    «Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.

    Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.

    Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.

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    8 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Активист: Власти Молдавии хотят обменять День Победы на День Европы

    Активист Петрович: «Бессмертный полк» помогает молдаванам сохранить память о героях прошлого

    Активист: Власти Молдавии хотят обменять День Победы на День Европы
    @ Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Молдавии положительно относятся к акции «Бессмертный полк». Многие граждане республики искренне хотят принять в нем участие, однако власти страны не любят вспоминать о важности Дня Победы и пытаются заменить его на день Европы, сказал активист Алексей Петрович. 9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк».

    «Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого. Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тыс. погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся на территории нашей Родины», – сказал Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа».

    «Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. По данным молдавской полиции, в прошлом году в акции поучаствовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

    «К сожалению, действующее правительство страны не разделяет чувства граждан республики. В отношении участников акции проводится беспрецедентный прессинг. Нам запрещают носить георгиевские ленты, угрожают отменить празднование Дня Победы, регулярно принимают решения о сносе памятников героям военных лет», – подчеркивает он.

    «В этом году представителям мероприятия не разрешили собраться на центральной площади Кишинева. Власти нагло заняли ее территориями строениями, приуроченными ко Дню Европы. Политики разных уровней призывают граждан поддержать это мероприятие. Рассказывают о том, какой идеологический вред приносит 9 мая», – рассказывает Петрович.

    «Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. И жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого», – акцентирует собеседник.

    «Важно не забывать простейшую истину: те, кто забыли ужасы прошлых войн, будут обречены на участие в новых. Правдивость этой фразы можно оценить на примере нашего соседнего государства. Нам ни в коем случае нельзя идти этой дорогой. Возрождение фашизма и нацизма в современных условиях недопустимо», – резюмирует Петрович.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Молдавии мероприятие традиционно собирало большое число неравнодушных граждан. Тем не менее, в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований «Дня Европы». Однако люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

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    9 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    Песков рассказал о влиянии погоды на парад Победы

    Песков: Аномальная погода не скажется на параде Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода никак не отразится на предстоящем параде Победы, для российских военных это не является препятствием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

    Гостям, приглашенным на Красную площадь, будут предложены пледы, передает ТАСС.

    Песков отметил, что погода будет достаточно аномальной, судя по прогнозу, однако на проведении парада Победы это не скажется.

    «Все-таки 9 мая – это самый главный праздник в нашей стране. Погода – это не главное», – сказал представитель Кремля.

    В Москве на 8.00 мск температура воздуха составляет +1 градус.

    Напомним, Россия празднует День Победы, парады и торжественные мероприятия начались с Камчатки и Чукотки.

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    9 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Александровском саду в Москве глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

    Шор заявил: «Мы считаем себя и являемся потомками великих победителей». Он подчеркнул, что в войне победу одержала «одна большая, великая страна», в которой жило «много разных народов». Как заявил Шор, «Победа была одна для всех». Он выразил сожаление в связи с тем, что в Молдавии «черствые люди» хотят «переписать историю». Шор заверил, что им «не позволят этого сделать», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что власти Молдавии не любят вспоминать о важности Дня Победы и пытаются заменить его на день Европы. Он также заявил, что судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение георгиевской ленты.

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    8 мая 2024, 13:52 • Новости дня
    Стало известно о присутствии главы Гагаузии 9 мая на параде Победы в Москве

    Стало известно о присутствии главы Гагаузии Гуцул 9 мая на параде Победы в Москве

    Стало известно о присутствии главы Гагаузии 9 мая на параде Победы в Москве
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе главы Гагаузии.

    Известно, что Гуцул находится в Москве, где планирует принять участие в параде Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Губернатор Кузбасса Цивилев принял участие в открытии дома-музея героя ВОВ Масалова

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие в торжественном открытии дома-музея Николая Ивановича Масалова в поселке городского типа Тяжинский. На митинг пригласили односельчан героя, кузбасских краеведов, которые занимались сбором информации и экспонатов, юнармейцев.

    Из Краснодарского края на мероприятие приехали родственники прославленного воина – племянник Валерий Масалов и двоюродная внучка Светлана Чибирева.

    «Для нас это большая честь и волнительное событие, что дом, в котором жил Николай Иванович, опять стал домом Масалова, его музеем, сохраняет его душу, будет местом для патриотического воспитания молодежи. Поступок Масалова – это не подвиг одного человека, это отражение сути русского воина, который брал в руки оружие не для того, чтобы захватывать чужие территории, а для защиты мира. Специалисты по искусственному интеллекту создали интерактивную программу, при помощи которой можно услышать голос Николая Ивановича. Мы делаем все, чтобы память о наших героях сохранилась», – приводятся слова губернатора на сайте администрации правительства Кузбасса.

    Глава региона также отметил, что открытие дома-музея проходит между двумя важными для истории государства датами. «Вчера прошла инаугурация нашего президента Владимира Путина. Он сказал, что наша страна будет жить только так, как считает нужным народ, мы будем идти собственным путем, никто не сможет с нами разговаривать с позиции силы, мы готовы только к диалогу на равных. А завтра мы отметим самый святой для каждого человека праздник – День Победы, когда мы чтим всех, кто защитил нашу страну и сейчас продолжает защищать от неонацистов», – сказал Цивилев.

    По советской традиции на фасад дома, где живет герой Великой Отечественной войны, установили красную звездочку – отреставрировали ту самую, которая была при жизни Николая Ивановича. Почетного права прикрепить знак отличия удостоились местные юнармейцы и родственники героя.

    «Дорогие друзья, товарищи! Нам сегодня очень приятно и волнительно, что вы помните нашего дядю Колю. Выражаем вам огромную благодарность за проделанную работу. Главное, что его подвиг не забыт и будет примером для современных мальчишек и солдат, которые и сейчас в бою защищают Родину», – сказал Валерий Масалов.

    В доме-музее экспозиция построена так, что личные вещи и мебель из старой обстановки дома сочетаются с современными мультимедийными технологиями. Среди представленных экспонатов – журнал «Октябрь» 1964 года, где опубликована первая статья о подвиге Николая Масалова, также есть уникальная первая радиопередача с голосом героя, письма, которые Масалову писали дети Советского Союза и Германии.

    По распоряжению Цивилева будут расширены границы участка музея, чтобы это стало памятным местом, посвященным трем поколениям российского воинства. В проекте – строительство двухэтажного исторического музея и гостиницы для туристов. Также губернатор распорядился разработать скульптурную композицию семьи Масалова, сидящей на лавочке у дома, какой запомнили ее земляки.

    В завершение торжественного митинга гости посадили во дворе кусты сирени как символ весны и мира.

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    8 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Известно, что поздравительная телеграмма была передана через посла КНДР в России Син Хон Чхоля, передает ТАСС.

    На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    8 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Синоптики: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Синоптик Тишковец: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погода 9 мая не помешает авиации совершить пролет над Москвой на параде Победы, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По данным Гидрометцентра, в Москве 9 мая температура воздуха опустится до 3-5 градусов тепла, возможен мокрый снег, скорость ветра может достигнуть 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с, передает ТАСС.

    По словам Тишковца, для безопасного полета необходимо учитывать так называемый минимум погоды – метеорологическую (полетную) дальность видимости и нижнюю границу облачности.

    Он добавил, что, учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж.

    Тишковец уточнил, что если вспомогательная авиация рассеет облачность из точки выноса на северо-западе, то метеоусловия будут лучше. По его словам, ветер в пограничном слое ожидается устойчивый со средней скоростью 40-50 км/ч.

    Напомним, движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет закрыто 9 мая.

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    8 мая 2024, 11:27 • Новости дня
    Юные «Волонтеры Победы» открыли тематическую программу в Артеке

    Tекст: Ольга Никитина

    В Международном детском центре «Артек» для участия в тематической программе «Послы Победы. Артек» собрались 25 представителей движения «Волонтеры Победы». За три недели смены юные активисты познакомятся с основами проектной деятельности, а также подготовятся к сопровождению всероссийских и международных акций.

    «Я очень рада и горжусь, что стала участником слета «Послы Победы. Артек». Очень огромная честь, уважение и желание научиться чему-то новому и поделиться знаниями. Каждый уголок Гурзуфа пропитан интересными и значимыми историями и подвигами Героев. Рада, что мы станем соорганизаторами памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа насыщена множеством интересных и патриотичных мероприятий. Будет уникальная возможность встретиться и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Этот слет мне уже подарил много эмоций, бесценного опыта и знаний, которые я обязательно постараюсь реализовать у себя в регионе», – отметила юный «Волонтер Победы» из Калужской области Екатерина Малютина.

    Дополнительная общеразвивающая программа «Послы Победы. Артек» пройдет с 4 по 25 мая. В рамках программы участники пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтерского движения. Кроме того, программа позволит участникам познакомиться с особенностями проведения проектов «Послы Победы» и подготовиться к участию в подобных проектах для сопровождения ключевых памятных мероприятий в стране.

    Так, в преддверии Дня Победы юные «Волонтеры Победы» примут участие в высадке Сада Памяти на территории лагеря, сопроводят Героев и зрителей различных мероприятий, также раздадут символ воинской славы – Георгиевскую ленту.

    12 мая в Артеке пройдет трансляция Всероссийского видеоархива «Код доступа: освобождение Крыма», который будет посвящен 80-летию освобождения Крымского полуострова и героизму советских солдат, проявленных в ходе стратегической операции. Фильм представит автор проекта и руководитель направления «Моя история».

    Юные «Волонтеры Победы» напишут Письма Победы с теплыми словами, адресованными ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. «Волонтеры Победы» Республики Крым передадут их Героям в преддверии праздничных дней.

    Волонтеры Победы проводят тематические смены для учащихся школ во всероссийских и международных детских центрах. Стать участником конкурсного отбора на дополнительную общеразвивающую программу «Послы Победы. Артек» мог любой желающий в возрасте от 14 до 17 лет, подавший заявку на мероприятие на сайте волонтерыпобеды.рф. Претендентам на участие также необходимо было записать подкаст #Нескучнаяистория, рассказав на личном примере, как интересно подойти к изучению историю.

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