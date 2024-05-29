29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Замглавы Минфина США прибыл с визитом в Киев
Первый замминистра финансов США Уолли Адейемо прибыл в столицу Украины, сообщило посольство США в Киеве.
В украинской столице Адейемо встретится с высокопоставленными чиновниками, передает ТАСС.
Одним из вопросов для обсуждения станет помощь США Украине и дальнейшие шаги Вашингтона по ужесточению санкций и использование замороженных активов России.
О сроках визита американского политика не сообщается.
Напомним, Адейемо в апреле обсуждал поддержку Киева с министром финансов Украины Сергеем Марченко на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.