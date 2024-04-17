Замглавы Минфина США обсудил с украинским коллегой перспективы поддержки Киева

Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

Tекст: Анастасия Куликова

«Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.

Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.