Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России
Глава МИД Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России
Поставляемое Киеву американское и европейское оружие уже используют для нанесения ударов по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, западное оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий, передает ТАСС.
Министр добавил, что Киев бьет прежде всего по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.