Силуанов: Доходы от изменения налоговой системы пойдут на соцподдержку

Tекст: Ольга Никитина

«Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан. При этом «в выигрыше» должны оказаться семьи с двумя или более детьми, имеющие невысокие доходы.

«По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент. А часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налогов будет возвращаться», – рассказал министр финансов.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.