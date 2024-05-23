Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Силуанов: Доходы от изменения налоговой системы пойдут на соцподдержку
Доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.
«Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан. При этом «в выигрыше» должны оказаться семьи с двумя или более детьми, имеющие невысокие доходы.
«По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент. А часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налогов будет возвращаться», – рассказал министр финансов.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.