По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.4 комментария
Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия
На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.
«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.
По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.
Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.
Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.
Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.
По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.
Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.
В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.
Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России
Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.
ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».
«В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».
Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.
Военные действия на Украине «достигли решающего и отчаянного момента», поставки американских вооружений не позволят ВСУ превзойти российскую армию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
ВС России все равно превзойдут украинские силы по численности «два к одному или даже три к одному», также средства противовоздушной обороны у Украины в дефиците.
ВСУ не хватает живой силы, поскольку она не торопится призывать новые войска, это значит, что пройдут месяцы перед мобилизацией и обучением военнослужащих.
До конца 2024 года Украина может потерять еще больше территории, даже если ее оборону не сломают.
Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу указывал, что украинская армия с начала специальной военной операции потеряла почти 500 тыс. военнослужащих.
Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины
«Более половины энергетической системы повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.
Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.
При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.
Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.
Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.
Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.
Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.
По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».
Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.
В ходе специально созванной пресс-конференции Тейлор-Грин выразила намерение дать ход этому ходатайству на следующей неделе, передает ТАСС.
«Как заявила Марджори Тейлор-Грин, мы вернемся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе», – отметил Мэсси.
На прошлой неделе стало известно, что член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) подала ходатайство об отстранении своего однопартийца Майка Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа. Джонсон был избран на этот пост 25 октября прошлого года.
После 2022 года экономическая ситуация в этом регионе стала хуже, ранее у Прибалтики был вариант договориться с Москвой, сказать, что «погорячились», ограничивая торговлю, русскоязычное население, РПЦ, сказал Межевич в интервью Baltnews.
Но вместо этого страны выбрали противоположную стратегию «закручивания гаек». Теперь им приходится сокращать социальные расходы и наращивать военные. Прибалтика не может существовать, сбывая свою продукцию лишь на внутренний рынок.
«И рано или поздно этот кризис перейдет в катастрофу», – заключил эксперт.
Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»
Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.
Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».
США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.
Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.
Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.
Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.
Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.
Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.
Финский концерн Fortum захотел отсудить у России несколько миллиардов евро
Раурамо заявил, что разбирательство открыто на основании шведского и голландского договоров о защите инвестиций, передает ТАСС со ссылкой на газету Kauppalehti.
Российская сторона, по его словам, действовала в соответствии с процессом и назначила людей, которые будут заниматься этим вопросом.
Напомним, разбирательство было начато в конце февраля.
В мае Fortum приступил к списанию российских активов после передачи акций российской «дочки» под временное управление Росимуществом и оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро.
Директор от России в МВФ Можин назвал отвратительными встречи МВФ и Всемирного банка весной
По его словам, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании МВФК, объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от страны, передает РИА «Новости».
Как отметил Можин, российская делегация была лишена возможности что-либо сказать.
Также исполнительный директор добавил, что глава Минфина Росии Антон Силуанов выступал по видеообращению очень хорошо.
Ранее представитель России в МВФ обвинил фонд в прямом финансировании терроризма.
Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака
Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.
Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.
Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS
«Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.
Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.
Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.
Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ
«В тыл высотного циклона поступит первая порция холодного воздуха, из-за чего под утро в Москве посвежеет до плюс 3-8, а днем не выше плюс 9-14», – пояснил Тишковец, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, в пятницу температура воздуха опустится до -1...+4 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 10 градусов.
В ночь на субботу в столице ожидаются заморозки до 0...-3 градусов, а вечером начнутся дожди, сообщил Тишковец.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года в России.