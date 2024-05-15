  • Новость часаУ премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости
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    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив
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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 20:32 • Новости дня

    В МИД отреагировали на покушение на премьера Словакии

    Захарова: Россия осудила покушение на премьера Словакии Фицо

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», Россия желает скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо. Дипломат подчеркнула, что Москва знает его как друга России, «который в это драматическое, историческое время, в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада».

    «Вот это те официальные слова, которые я хотела бы сказать от имени министерства иностранных дел», – добавила она, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Роберт Фицо получил в результате покушения три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости.

    15 мая 2024, 17:05 • Новости дня
    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения

    Pluska: Состояние Фицо после покушения очень серьезное

    Стало известно состояние премьера Словакии после покушения
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в «очень серьезном состоянии» после совершенного на него покушения.

    Об этом сообщило издание Pluska, ссылаясь на данные медицинского обследования, передает РИА «Новости».

    В среду при стрельбе после выездного заседания правительства Словакии премьер республики Роберт Фицо получил ранения. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

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    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

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    14 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому

    Байден: США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических авто

    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    Он также добавил, что США не допустят методы нечестной конкуренции среди производителей автомобилей, передает РИА «Новости». Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа.

    Ранее китайское министерство коммерции выразило решительный протест против действий США, включивших 37 китайских компаний в список организаций, подлежащих экспортному контролю, якобы из-за их «военного вмешательства» и связей с Россией.

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    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента Молдавии Майи Санду Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом) обрушило ее рейтинги среди населения страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, это интервью, где «встретились два одиночества», при этом абсюлютного диалога на равных не получилось.

    В самой Молдавии интервью Санду разобрали на десятки мемов, заявила Захарова, передает ТАСС.

    «Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», – сказала представитель МИДа.

    Она добавила, что заявления президента Молдавии вызвали у молдаван оторопь, насмешки, а потом упреки в некомпетентности, в лицемерии».

    Захарова также отметила, что многие независимые политологи отмечают, что главная отличительная черта этой беседы заключается в том, что Санду не владела информацией и на многие вопросы отвечала, что не помнит деталей.

    В частности, Санду не смогла назвать критерии, по которым на предстоящих в октябре президентских выборах представителям молдавской диаспоры в одних странах было позволено голосовать по почте, а в других, в том числе в России – нет.

    Захарова отметила, что это на сегодняшний день является одной из ключевых тем в Молдавии, а президент не готова дать ответ.

    Также экспертами критиковались рассуждения Санду о якобы непредвзятой политике в отношении молдавских СМИ и об отсутствии цензуры в стране.

    «Это просто, знаете, гомерический хохот», – сказала Захарова, напомнив, что с 2022 года без решения суда в Молдавии было приостановлено вещание 13 русскоязычных телеканалов, заблокировано свыше 60 интернет-ресурсов. Также закрыть планируется еще девять местных телеканалов и радиостанций.

    Интервью Санду Дудю показало, почему ситуация в экономике Молдавии сильно ухудшается.

    Захарова обратила внимание, что, по последним социологическим данным, 65% жителей считают обстановку в Молдавии «тревожной и напряженной». 42% полагают, что ситуация напоминает фильм ужасов. При этом уровень недоверия к президенту Санду превысил 60%.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 16:19 • Новости дня
    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, ранен премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщают местные СМИ.

    По данным словацкого издания Pravda, нападавший произвел несколько выстрелов, его задержала полиция, передает РИА «Новости».

    Фицо госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

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    15 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и минюста после предупреждения о вероятности новой попытки госпереворота.

    «Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.

    Отмечается, что поводом для совещания стали заявления лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели,

    Бахчели заявил, что увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией, может свидетельствовать о заговоре против власти.

    Ранее  Эрдоган сообщил, что его визит в США, который планировался на 9 мая, и переговоры с главой американского государства Джо Байденом пришлось отложить из-за несовместимости графиков обеих сторон.

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    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

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    14 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    США пообещали ввести санкции против руководства Грузии
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    Он пояснил, что это произойдет, если закон об иноагентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и в Грузии будет насилие в отношении мирных протестующих, передает ТАСС.

    Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.

    Коментарии (15)
    15 мая 2024, 07:17 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

    Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.

    В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.

    Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

    Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).

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    14 мая 2024, 21:34 • Новости дня
    США пригрозили Грузии пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах

    США пригрозили Грузии последствиями из-за принятия закона об иноагентах

    США пригрозили Грузии пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен в корне пересмотреть отношения с Тбилиси, если в Грузии будет принят законопроект об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», – сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, передает ТАСС.

    При этом она отказалась раскрыть подробности о потенциальных результатах пересмотра американо-грузинских отношений.

    Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.

    Коментарии (27)
    15 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    СМИ назвали полученные премьером Словакии ранения

    Plus jeden den: Премьер Словакии Фицо получил ранения конечности, груди и живота в результате покушения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии получил около трех ранений в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства республики, сообщают местные СМИ.

    Политик получил ранения конечности, груди и живота, пишет газета Plus jeden den, передает ТАСС.

    По словам очевидцев, прозвучало порядка четырех-пяти выстрелов. О том, в каком состоянии находится Фицо, по-прежнему не сообщается.

    Напомним, в среду в результате стрельбы после выездного заседания правительства Словакии пострадал премьер республики Роберт Фицо. Опубликовано видео задержания предполагаемого нападавшего.

    Коментарии (3)
    14 мая 2024, 21:33 • Новости дня
    Генерал МВД назвал причины дефицита кадров в полиции

    Генерал МВД Ворожцов рассказал о причинах нехватки кадров в МВД и способах решения проблемы

    Генерал МВД назвал причины дефицита кадров в полиции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Нехватка сотрудников правоохранительных органов вызвана низкой оплатой труда, несовершенством отчетности, а также недостаточным авторитетом полицейских в обществе, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. Он назвал способы решения проблемы.

    Во время выступления в Совете Федерации кандидат на пост главы Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что ведомство переживает дефицит кадров. По его словам, в МВД по всей стране не достает свыше 150 тыс. человек личного состава. 

    «Дефицит кадров в правоохранительных органах порожден целым комплексом причин. И прежде всего – это уровень оплаты труда», – говорит Ворожцов. По его словам, сейчас в вооруженных силах, особенно в частях, принимающих участие в специальной военной операции, денежное содержание военнослужащих в разы выше, чем зарплаты сотрудников органов внутренних дел. При этом полицейские тоже рискуют жизнью и несут службу в самых сложных условиях.

    Во-вторых, продолжает собеседник, необходима оптимизация организационно-штатной структуры МВД, расчета сил и средств. «В свое время в МВД была разработана Дорожная карта реформирования органов внутренних дел Российской Федерации. Многие ее положения до конца еще не выполнены. Если они будут выполнены, то существующие проблемы могут быть решены», – считает генерал-майор.

    По его словам, одной из главной причин увольнения из полиции является также статистика преступности. «Учет и регистрация преступлений вызывают дополнительные вопросы к оценке эффективности правоохранительных органов. Фактически, чем объективнее сотрудники полиции регистрируют преступность, тем больше ее уровень. А значит тем чаще полицейские оказываются в худшей ситуации», – подчеркивает Ворожцов.

    Он считает, что для того, чтобы правильно оценивать деятельность полиции, необходимо полностью исключить статистику уровня раскрываемости. Именно этот показатель довлеет над правоохранительными органами и в существенной степени мешает им эффективно работать.

    Также следует повышать имидж сотрудников полиции с помощью художественных произведений, рассказывает эксперт. Он напоминает, что ранее авторитет сотрудников органов внутренних делповышали фильмы и сериалы о работе правоохранительных органов. В пример он приводит многосерийный фильм «Рожденная революцией», рассказывающий о создании советской милиции, детектив «Следствие ведут знатоки», многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя». Положительный образ правоохранительных органов также формировал сельский участковый Федор Анискин, который появился в повести «Деревенский детектив» и ставший затем главным персонажем в трех фильмах.

    «Сегодня же мы имеем многочисленные факты, когда на гибель представителя преступного мира откликается в несколько сотен раз больше средств массовой информации, чем, скажем, на гибель полицейского», – заключил Ворожцов.

    В августе прошлого года Колокольцев сообщал о критической нехватке кадров в органах внутренних дел. В частности, по его словам, наблюдается дефицит следователей. Бывшие высокопоставленные сотрудники МВД в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что данная проблема накапливалась годами. Они подчеркнули, что сегодня многие полицейские эмоционально выгорают из-за огромных нагрузок.

    Коментарии (14)
    15 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев спел песню в местном клубе

    Блинкен выступил на сцене в Киеве с музыкальным номером
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, вечером во вторник посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Блинкен исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World вместе с одной из киевских групп, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Отмечается, что перед выступлением госсекретарь США обратился к публике, заявив о «трудных временах» и «невероятных страданиях», которые испытывают украинские военные.

    При этом американский госсекретарь заявил о поддержке Украины со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Блинкена на Украину связан с нервозностью Киева, Европы и Вашингтона из-за проведения Россией СВО.

    Он подчеркнул, что Москве известно об испытываемой на Западе нервозности от продолжения спецоперации, однако Россия будет добиваться поставленных целей.

    Коментарии (26)
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      0 комментариев
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      Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

      Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

      2 комментария
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

      Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

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