Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
В МИД отреагировали на покушение на премьера Словакии
Захарова: Россия осудила покушение на премьера Словакии Фицо
Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как указала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», Россия желает скорейшего выздоровления премьер-министру Фицо. Дипломат подчеркнула, что Москва знает его как друга России, «который в это драматическое, историческое время, в переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада».
«Вот это те официальные слова, которые я хотела бы сказать от имени министерства иностранных дел», – добавила она, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Роберт Фицо получил в результате покушения три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости.