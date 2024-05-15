Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
У премьера Словакии произошло кровоизлияние в брюшной полости
Standard: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил в результате покушения три ранения, у него кровоизлияние в брюшной полости, пишет портал Standard со ссылкой на источники.
Фицо получил два ранения в область брюшной полости и одно ранение в плечо, пишет Standard, передает ТАСС. Одна пуля прошла через живот в бедренную кость.
Политика оперируют в больнице города Банска-Бистрица, куда он был доставлен вертолетом, пишет портал Dennik N.
Вместе с тем телеканал Markiza сообщил о введении информационного эмбарго на предоставление данных о состоянии Фицо. По его данным, сотрудников больницы, где находится политик, обязали сдать свои мобильные телефоны.
Подчеркивается, что нападение на Фицо стало первым в истории Словакии покушением на политика такого уровня.
Ранее в Сети появилась видеозапись момента нападения на Фицо.