Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.7 комментариев
Шольц захотел остаться канцлером Германии после выборов-2025
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что хотел бы остаться на своем посту по итогам выборов, намеченных на осень 2025 года.
В интервью журналу Stern политик выразил уверенность, что «светофорная» коалиция (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия), несмотря на имеющиеся разногласия, не распадется, передает ТАСС.
Следующие парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре–октябре 2025 года.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца начал расти, тогда как у партий, настроенных в отношении России наиболее воинственно, падать.