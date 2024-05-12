11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.5 комментариев
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.
В мэрии призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».
Ранее СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода, в результате которого снаряд попал в многоэтажный жилой дом.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома.