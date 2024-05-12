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    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.

    37 комментариев
    12 мая 2024, 14:40 • Новости дня

    В Белгороде объявили ракетную опасность

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

    В мэрии призвали жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода, в результате которого снаряд попал в многоэтажный жилой дом.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома.

    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

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    11 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал Кривонос назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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    12 мая 2024, 00:17 • Новости дня
    Военкоры прокомментировали обстановку на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно, заявил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Коц указал, что идет тяжелая планомерная боевая работа с опорой на авиацию и артиллерию и сохранение личного состава.

    На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».

    Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.

    Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.

    В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.


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    11 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом

    Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире канала LCI.

    Аналитик заявил: на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

    Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север»  освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.

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    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    11 мая 2024, 19:57 • Новости дня
    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты

    Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов

    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев пригласил Варшаву поучаствовать в запланированной на лето кампании по приватизации украинских объектов в химической и титановой отраслях, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

    Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.

    В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой  приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.

    Коментарии (21)
    12 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    @ ЛУКОЙЛ Смазочные материалы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.

    Коментарии (14)
    11 мая 2024, 17:08 • Новости дня
    СМИ раскрыли предназначение иностранных наемников на Украине

    BI: Украина использует иностранных наемников для «самопожертвования»

    СМИ раскрыли предназначение иностранных наемников на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования», сообщил Business Insider.

    Бывший иностранный наемник, участвовавший в боях в зоне СВО, рассказал, что его подразделение было небольшой преградой для русских, потому что они могли их сдерживать всего час, передает РИА «Новости».

    По его словам, подразделение наемников не было подготовлено к условиям боев в зоне СВО и погибло от атак беспилотников.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.

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    12 мая 2024, 05:55 • Новости дня
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    Специалисты Ростеха осмотрели трофейный Abrams
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Трофейный танк Abrams осмотрели специалисты Ростеха, но предметный разговор пока не проводился, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Чемезов сообщил, что танк «естественно смотрели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Abrams был показан на выставке трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе.

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    11 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    Президент Чехии предложил обменять членство Украины в НАТО на гарантии безопасности

    Президент Чехии Павел: Членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров, заявил президент Чехии Петр Павел австрийскому изданию Die Presse.

    По его словам, впоследствии можно будет вести переговоры, потому что вместо членства НАТО Украине можно предложить на гарантии безопасности, если речь идет о военном присутствии, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил.

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    11 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    В Одессе и Сумах прогремели взрывы
    В Одессе и Сумах прогремели взрывы
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались в Одессе и Сумах, объявлена воздушная тревога в шести регионах Украины, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения сообщило о воздушной тревоге в Одесской области, передает ТАСС.

    Кроме того, украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрыв раздался в Сумах на севере Украины. Также сообщается о воздушной тревоге в шести украинских регионах.

    Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    11 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Минобороны Украины высмеяли за кражу идеи для «мотивационного» видео

    Украинцы обвинили Минобороны страны в краже идеи для «мотивационного» ролика у американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы обвинили Министерство обороны в копировании американской рекламы автомобиля Jeep для чемпионата Super Bowl в украинском видео о «единой и сильной нации» и об объединении семей.

    Пользователи заметили сходство титров с лозунгом «Мы ждем. Мы верим. Мы молимся», также совпали еще несколько кадров. Отмечается, что американская реклама была снята 11 лет назад, передает RT.

    «О, у американцев украли… Лозунг американских морских котиков», – написали под роликом украинского МО пользователи Сети.

    «Может, это было в пакете военной помощи?», – предположил другой участник обсуждения.

    Министерство обороны Украины пока никак не комментирует странное совпадение.

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    12 мая 2024, 03:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал превращение конфронтации с Россией в повседневность

    Президент Чехии Павел выразил уверенность в дальнейшем противостоянии России и Запада

    Президент Чехии предсказал превращение конфронтации с Россией в повседневность
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, конфронтация Запада с Россией станет частью повседневной политической жизни, сохранившись даже без привязки к теме Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел подчеркнул, что конфронтация не обязательно должна оказаться военной. Он заявил, что Россия якобы стремится вернуть «имперское величие» СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на die Presse.

    При этом Павел заявил, что Европа всегда должна вести себя конструктивно по отношению к России, если та «поступает таким же образом», но в случаях, когда Москва «действует против интересов» Запада, Европа «должна противостоять ей». В противном случае возникнет угроза для «образа жизни и ценностей» Европы, сказал он.

    Комментируя возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, Павел заявил, что Европа прежде вела себя как «избалованный ребенок», ей нужно принять больше ответственности в сфере безопасности.

    Напомним, при этом он не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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    12 мая 2024, 04:49 • Новости дня
    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»

    Участница «Евровидения» от Израиля Голан оказалась внесена в базу украинского сайта «Миротворец»

    Участница «Евровидения» от Израиля оказалась в базе «Миротворца»
    @ Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Эден Голан, которая представляла Израиль на конкурсе «Евровидение-2024», внесена в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда).

    В базу сайта Голан внесли еще в феврале. В качестве причины указано участие в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях России», передает ТАСС.

    Голан, которой исполнилось 20 лет, родилась в Израиле, но ее музыкальная карьера началась в России. В России она прожила 13 лет, участвовала в отборе на «Детское Евровидение» и в шоу «Голос. Дети», а также в детской «Новой волне» в Крыму.

    Напомним, выступление Голан в ходе репетиции второго полуфинала хотели сорвать зрители. Трансляцию ее выступления прервали в Бельгии.

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    11 мая 2024, 17:31 • Новости дня
    Жителям освобожденных территорий Харьковской области пообещали заселение в ПВР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военно-гражданская администрация Харьковской области заявила, что окажет помощь жителям пяти ранее освобожденных населенных пунктов.

    Людям помогут с заселением в пункты временного размещения и с получением гуманитарных грузов, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

    «Поставил задачу перевести работу нашей горячей линии в круглосуточный режим, чтобы харьковчане могли обращаться в любое время», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей в Харьковской области.


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