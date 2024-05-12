СК возбудил дело о теракте после обстрела жилого дома в Белгороде

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, снаряд попал в жилой дом, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Отмечается, что главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что часть крыши многоквартирного жилого дома в Белгороде, пострадавшего от обстрела ВСУ, обрушилась на спасателей во время проведения поисково-спасательных работ.

Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Позже стало известно, что при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали пять человек.