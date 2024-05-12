11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
В Белгороде повторно обрушилась часть жилого дома
Часть крыши многоквартирного жилого дома в Белгороде, пострадавшего от обстрела ВСУ, обрушилась на спасателей во время проведения поисково-спасательных работ, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Как указали в ведомстве, во время проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение, передает ТАСС.
Отмечается, что перед обрушением конструкция дома шаталась, существовала угроза ее дальнейшего разрушения. Несмотря на опасность, спасатели не прекращали работы по разбору завалов. По данным МЧС РФ, на данный момент из-под завалов спасено 12 человек.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Позже стало известно, что при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали пять человек.