СМИ: На пост вице-премьера может претендовать Дмитрий Патрушев

Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.