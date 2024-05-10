Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
СМИ: На пост вице-премьера может претендовать Дмитрий Патрушев
РБК: На пост вице-премьера может претендовать Дмитрий Патрушев
На пост вице-премьера в составе нового правительства может рассматриваться кандидатура и. о. главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, по данным источников, он будет курировать вопрос, которыми занималась Виктория Абрамченко.
О том, что на пост зампреда правительства может претендовать Патрушев, РБК рассказали три источника.
В случае, если его кандидатура будет одобрена, Патрушев не будет совмещать ее с должностью министра сельского хозяйства.
На должность главы ведомства рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.
Напомним, правительство ушло в отставку вместе с окончанием предыдущего срока президента Владимира Путина.