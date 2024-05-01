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Британия допустила возможность отправки китайских компонентов для БПЛА на Украину
Defense One: Британия рассматривает возможность отправки китайских компонентов для БПЛА на Украину
Британия рассматривает возможность отправки китайских комплектующих для БПЛА на Украину, пишет издание Defense One со ссылкой на неназванного британского чиновника.
Как говорится в материале, Британия открыта к идее поставок произведенных в Китае деталей БПЛА на Украину, что идет вразрез с политикой США, которые ограничивают свои поставки американскими системами, передает РИА «Новости».
При этом представитель подразделения Пентагона по оборонным инновациям заявил изданию, что беспилотники США стоят в пять раз дороже китайских.
Источник издания отметил, что не хотел бы «платить в десять раз больше» за плохое изделие, только потому, что в нем нет китайских компонентов, при этом он не пояснил, откуда Британия получит БПЛА для Киева, но намекнул, что средства Запада могут быть использованы для поддержки кустарного производства дронов на территории Украины.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские системы ПВО легко справятся с британскими ракетами Storm Shadow.