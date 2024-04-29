29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Экс-разведчик США: Россия может перехватить больше ракет, чем произведет Британия
Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские системы ПВО легко справятся с британскими ракетами Storm Shadow, призывая Запад к дипломатии.
Скотт Риттер, отставной офицер разведки морской пехоты США, прокомментировал в социальных сетях заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о переходе заводов по производству ракет Storm Shadow на военный режим для поставок Украине. Риттер выразил уверенность, что Россия способна уничтожать эти ракеты быстрее, чем они производятся, из-за их высокой стоимости и неэффективности против российских систем ПВО, сообщает РИА «Новости».
Напомним, дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине.