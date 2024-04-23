Ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет военной помощи Британии Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится, министерство обороны отправит крупнейший пакет оборудования из Британии, включающий ракеты большой дальности Storm Shadow и более 1,6 тыс. ударных и зенитных пакет, 78 вездеходов, 162 бронемашины, 60 лодок, 160 автомобилей Husky и 4 млн патронов, передает РИА «Новости».

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу во вторник.

Ранее ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска.