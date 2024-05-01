Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Пентагон собрался представить Конгрессу США стратегию по Украине
Глава Пентагона Остин подтвердил намерение ведомства представить Конгрессу США стратегию по Украине
Пентагон и Госдеп ведут дискуссии, чтобы в июне представить Конгрессу США стратегию дальнейшей поддержки Украины, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Соответствующее требование к администрации США содержится в законе о выделении финансирования на оказание военной помощи Украине, передает ТАСС.
Остин выступил на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, заверив конгрессменов, что Пентагон и Госдеп постараются «уложиться в сроки».
По его словам, сейчас у нет причин считать, что Белый дом не сможет вовремя отчитаться о стратегии поддержки Украины. Он не стал подробно объяснять, какие именно положения войдут в доклад.
Как заявил Остин, цель США «в отношении Украины» заключается в том, чтобы она «была демократическим, независимым, суверенным государством», способным себя защитить.
Напомним, в США принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов.