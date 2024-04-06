Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.28 комментариев
Взрыв газового баллона вызвал пожар в многоквартирном доме в Татарстане
В многоквартирном доме в Нурлате произошел пожар после взрыва газового баллона при установке натяжных потолков
В Нурлате во время установки в одной из квартир натяжных потолков взорвался газовый баллон, начался пожар, один человек погиб, двое пострадали, сообщили в МЧС.
В МЧС сообщили, что пожар произошел в многоквартирном двухэтажном трехподъездном жилом доме. По предварительной информации, «взорвался газовый баллон». Горели четыре квартиры на первом и втором этажах. Площадь пожара составила 80 кв. м. Открытое горение ликвидировано, есть двое пострадавших в «легкой степени», передает ТАСС.
В конце марта в Апшеронском районе Краснодарского края на турбазе «Водолей» произошел пожар, причиной возгорания стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона.